Павар: «Посвящаю победу над «Боруссией» штабу Нагельсмана»

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар дал комментарий после матча 26-го тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии» (4:2).

«Мы были очень удивлены увольнением Юлиана Нагельсмана и двух его помощников. Я хотел бы посвятить победу им.

Это футбол, не мы, игроки, принимаем такие решения. Новый тренер очень опытный и успешный. Нужно двигаться дальше и продолжать, как сегодня», – сказал француз.