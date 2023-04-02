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    Павар: «Посвящаю победу над «Боруссией» штабу Нагельсмана»

    Защитник «Баварии» Бенжамен Павар дал комментарий после матча 26-го тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии» (4:2).

    «Мы были очень удивлены увольнением Юлиана Нагельсмана и двух его помощников. Я хотел бы посвятить победу им.

    Это футбол, не мы, игроки, принимаем такие решения. Новый тренер очень опытный и успешный. Нужно двигаться дальше и продолжать, как сегодня», – сказал француз.

    • Нагельсмана сменил Томас Тухель.
    • При нем команда возглавила таблицу.
    • Павар летом может покинуть «Баварию».

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    Источник: твиттер Bayern and Germany

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    02.04.2023 09:46
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