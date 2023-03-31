Немецкие врачи хотят откормить Костомарова

Роман Костомаров пока не готов к протезированию из-за сильной потери веса.
«Врачи из Германии консультировали российских специалистов на протяжении всего лечения по видеосвязи. На этих консультациях также присутствовала жена Костомарова Оксана Домнина.
Пара профессоров иногда приезжала для корректировки лечения. На данный момент, они ищут возможность его откормить, чтобы дальше думать насчет протезов», – сообщил источник «СЭ».
- 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
- Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
Источник: «Спорт-Экспресс»