Немецкие врачи хотят откормить Костомарова

Роман Костомаров пока не готов к протезированию из-за сильной потери веса.

«Врачи из Германии консультировали российских специалистов на протяжении всего лечения по видеосвязи. На этих консультациях также присутствовала жена Костомарова Оксана Домнина.

Пара профессоров иногда приезжала для корректировки лечения. На данный момент, они ищут возможность его откормить, чтобы дальше думать насчет протезов», – сообщил источник «СЭ».