Врач рассказала, за счет чего Костомаров может восстановиться в кратчайшие сроки

Врач Виктория Бадтиева позитивно оценила перспективы восстановления Романа Костомарова.

«Поможет ли спортивное прошлое в процессе реабилитации атлета? Однозначно.

Есть рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения минимальная физическая активность – 150 минут в неделю. И наши все рекомендации говорят об этом.

Последние исследования показали, что даже половина этой нормы, 75 минут в неделю, уже с большей степенью вероятности снижает и преждевременную смертность, и осложнения от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Роман – спортсмен высочайшего уровня, и это поможет ему восстановиться в самые кратчайшие сроки, несмотря на такое тяжелое течение заболевания. И мы, конечно же, желаем ему здоровья.

Я не могу точно сказать о периоде восстановления, потому что не изучала его историю болезни. Но уверена в том, что все задействованные в его лечении специалисты сделают максимум для того, чтобы побыстрее вернуть его в строй.

Я работаю в клинике спортивной медицины, это филиал Московского научно-практического центра медицинской реабилитации и восстановительной спортивной медицины. И если будет такая необходимость, мы с удовольствием подключимся и примем участие в его скорейшей реабилитации.

Возвращение Костомарова к выступлениям в ледовых шоу-программах? Я очень надеюсь, что при желании Романа все это возможно.

Повторюсь, я не обладаю глубокими знаниями о его истории болезни и объемах поражения организма. Я знаю то же, что и вы.

Но я уверена в том, что если у него будет желание, то сейчас существуют протезы очень высокого качества. Мы говорим (в том числе) и о бионических протезах.

И если у Романа будет желание вернуться на максимально возможном и удобном для него уровне, то я думаю, что это может состояться», – заявила Бадтиева.