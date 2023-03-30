«У меня нет красного в гардеробе»: Тюкавин объяснил, как появилось его фото в майке «Спартака»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как появилась его детская фотография в форме «Спартака».

— В одном из интервью ты сказал, что в гардеробе у тебя нет красных вещей, говоря о нелюбви к «Спартаку». Но почти сразу в сети появилась твоя фотка в их форме. Словил хейт тогда?

— Писали всякую ерунду, спрашивали, зачем обманываю. Но мне на этой фотке лет восемь. Там даже не моя фамилия, а Чельстрема — у папы в команде [по хоккею с мячом] играли шведы, которые общались с Кимом. Так и передали майку: отец сфоткал ради интереса в ней.

У меня самого этой фотографии даже нет нигде — нашли у мамы в соцсетях. Не лень же было! Нашли потом еще фотографию просто в красной кофте. Ну, словили хайп, молодцы.

— В этой своей фразе ты приукрашивал, или реально нет красного в гардеробе?

— Реально нет. У меня почти все вещи голубого, синего оттенка. Сейчас многие опять, наверное, будут недовольны, но пусть пишут — мне вообще все равно.