Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «У меня нет красного в гардеробе»: Тюкавин объяснил, как появилось его фото в майке «Спартака»

«У меня нет красного в гардеробе»: Тюкавин объяснил, как появилось его фото в майке «Спартака»

30 марта 2023, 14:36
7

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как появилась его детская фотография в форме «Спартака».

— В одном из интервью ты сказал, что в гардеробе у тебя нет красных вещей, говоря о нелюбви к «Спартаку». Но почти сразу в сети появилась твоя фотка в их форме. Словил хейт тогда?

— Писали всякую ерунду, спрашивали, зачем обманываю. Но мне на этой фотке лет восемь. Там даже не моя фамилия, а Чельстрема — у папы в команде [по хоккею с мячом] играли шведы, которые общались с Кимом. Так и передали майку: отец сфоткал ради интереса в ней.

У меня самого этой фотографии даже нет нигде — нашли у мамы в соцсетях. Не лень же было! Нашли потом еще фотографию просто в красной кофте. Ну, словили хайп, молодцы.

— В этой своей фразе ты приукрашивал, или реально нет красного в гардеробе?

— Реально нет. У меня почти все вещи голубого, синего оттенка. Сейчас многие опять, наверное, будут недовольны, но пусть пишут — мне вообще все равно.

  • Тюкавин – воспитанник «Динамо».
  • 20-летний игрок стоит 7 миллионов евро.
  • Футболист в сезоне РПЛ провел 19 матчей, забил 8 голов, сделал 3 ассиста.

Еще по теме:
В «Динамо» ответили, не жалеют ли о срыве трансфера Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов 1
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо» 1
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Спартак Тюкавин Константин
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1680176877
Красное лучше хранить в холодильнике, особенно сухое. А вот с голубым лучше воздержаться. Синее - самое то. )
Ответить
Иван Петров 1986
1680178783
Так ты больше к голубому тяготеешь, ну тогда тебе срочно в гейропу нужно. Только никто тебя туда не возьмет - мордой не вышел.
Ответить
zigbert
1680180248
Зачем оправдываться Константин? Какая разница, есть у тебя в гардеробе красный цвет или он отсутствует. Вистов или футбольного мастерства это тебе не прибавит. Гораздо важней любить свой клуб, эмблему и цвета этого клуба. Быть преданным своей команде и стать ее лидером. Вот к чему надо стремиться.
Ответить
FCSpartakM
1680201820
когда обо7срался, но делаешь вид, что это не так
Ответить
эд100
1680227642
не, ну итак было фуууу, а после объяснений стало совсем противно. ну ладно если зенит купит, гардероб менять не придётся, а если кто другой? опять придётся какую нибудь херь придумывать. а представьте, что после завершения карьеры футболиста решит как быстров экспертом на том же срач тв стать? прикиньте поток глупости?... некоторым футболёрам лучше рот не открывать...
Ответить
Дядя Серёжа
1680230733
Отвергать цвет из-за нелюбови к клубу? В повседневной жизни? Дочка - красный цвет противный, даже у Красной Шапочки, давай её в зелёное нарядим... жёлтое... иное. На стадион ради бога в своём любимом. Я в Сибири на играх Спартака в шарфе фирменном перед телевизором сижу уже 55 лет. Жена привыкла
Ответить
Главные новости
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
2
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
3
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
8
Все новости
Все новости
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
1
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
3
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
8
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
4
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
6
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
7
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
3
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
16
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
10
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 20:41
8
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
Вчера, 20:29
110
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
Вчера, 20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 19:40
4
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
Вчера, 19:37
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+