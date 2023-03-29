Тюкавин прокомментировал интерес со стороны «Зенита»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос об интересе «Зенита».

— Перед финалом Кубка в прошлом году тебя активно сватали в «Зенит». Был интерес?

— Опять-таки — я ни с кем не общался. В России сейчас хочу играть только в «Динамо».

— Ты говорил, что вообще готов подписать пожизненный контракт.

— Есть пример Антона Шунина, который провел всю карьеру в «Динамо». Но моя готовность на пожизненный контракт не значит, что я готов буду при этом только выходить на замену на пять-десять минут.