ЦСКА в решающем матче серии плей-офф КХЛ разгромил «Локомотив»

ЦСКА вышел в финал Западной конференции КХЛ. В решающем седьмом матче полуфинала москвичи разгромили дома «Локомотив».

Ярославцев тренирует Игорь Никитин, выигрывавший Кубок Гагарина с ЦСКА.

«Локомотив» не выходит в финал конференции с 2017 года.

ЦСКА в финале конференции сыграет со СКА.

КХЛ. Западная конференция. 1/2 финала

ЦСКА (Москва) – Локомотив (Ярославль) – 5:0 (2:0; 1:0; 2:0)

Голы: 1:0 – Слепышев, 5; 2:0 – Абрамов, 10; 3:0 – Каменев, 34; 4:0 – Светлаков, 45; 5:0 – Григоренко, 56.

Счет в серии: 4:3.

Кто возьмет Кубок Гагарина: СКА, «Aвангapд» или кто-то еще? Прогноз редакции «Бомбардира» и друзей