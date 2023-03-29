«Мусорный футбол»: Родри жестко раскритиковал сборную Шотландии после 2:0 с Испанией

Полузащитник «Ман Сити» Родри раскритиковал стиль игры сборной Шотландии в победном матче против Испании (2:0).

«Все дело в их стиле игры. Нужно уважать его, но для меня он немного мусорный. Потому что они постоянно тянут время, провоцируют, падают. Для меня это не футбол. Судья должен был взять это под контроль, но он ничего не говорил.

Это немного расстраивает, потому что мы хотим победить, но они тянут время, впустую тратят время. Так оно и есть – у них есть свое оружие, мы должны использовать наше оружие. И я думаю, что к следующему матчу мы извлечем урок», – сказал Родри.