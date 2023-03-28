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  • «Недопустимо и незаконно»: в Госдуме отреагировали на условия МОК для допуска россиян к соревнованиям

«Недопустимо и незаконно»: в Госдуме отреагировали на условия МОК для допуска россиян к соревнованиям

28 марта 2023, 18:58
5

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев раскритиковал Международный олимпийский комитет.

Председатель комитета по физической культуре и спорту считает неприемлемыми условия МОК по допуску россиян к международным соревнованиям.

  • только индивидуальные атлеты (командные виды не допускаются);
  • нейтральный статус (без флага и гимна);
  • отсутствие поддержи СВО;
  • не быть связанным с российской армией и силовыми структурами;
  • соответствовать всем антидопинговым требованиям.

«Томас Бах [президент МОК] в последнее время неоднократно заявлял, что будет защищать интересы всех спортсменов. Вот у меня сразу же вопрос к нему: чем спортсмены командных видов спорта отличаются от личников?

Думаю, основная проблема заключается в том, что они не знают, как представлять наши команды. То, что делает МОК – недопустимо и незаконно.

Есть ли у нас шансы выступить на ближайших Олимпиадах? МОК сам себя загнал в сложнейшую ситуацию. Они не понимают сейчас, как себя вести. На них давят со всех сторон, указывая на политические вещи.

Видно, что МОК пытается переложить всю ответственность на федерации. Даже не знаю, как они будут выходить из этой ситуации.

Но условия, которые они выдвинули, неприемлемы для нас!» – сказал Свищев.

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Источник: «Чемпионат»
Оффтоп Россия
Комментарии (5)
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vick-north-west
1680019870
Недопустимо и незаконно! А если спортсмен из Донбасса, из аннексированных областей Запорожья и Херсона - его участие допустимо и законно? Нет, тут СВО не обойтись, тут войну надо объявить бы...
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R_a_i_n
1680020266
А когда Запад делала что-то законно? Всё в угоду себе любимым!
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eugen-han
1680022137
Вот не пойму, а раньше что же невозмущались, когда под нейтральным флагом и под музыку чайковского выступали. Позор, тогда ещё надо было понять, что следующий шаг это предательство и признание а любви к западным ,,ценностям", включая ЛГБТ. Никто не помнит, но ещё тогда Путин был против такой вакханалии, но местные либер.асты продавили поездку, и мало того, ещё и выбили награду в виде автомобилей БМВ призёрам и даже не призёрам Олимпийских игр.
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BRO_football
1680036189
А что тогда допустимо и законно? Принимать допинг? Выкрикивать политические лозунги? Когда профессиональные спортсмены имеют звание офицера российской армии, что тщательно скрывается всеми СМИ? Когда государство использует спортсменов для участия в политической агитации? Когда по спортивному каналу Матч ТВ внезапно начали обсуждать политику? Может, оно и к лучшему, что Россию не допустят до Олимпиады. Профессиональный спорт расходует слишком много денег из бюджета страны. Любительский спорт и физкультура - это сколько угодно в любое время. Но профессиональный спорт это перебор.
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