«Недопустимо и незаконно»: в Госдуме отреагировали на условия МОК для допуска россиян к соревнованиям

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев раскритиковал Международный олимпийский комитет.

Председатель комитета по физической культуре и спорту считает неприемлемыми условия МОК по допуску россиян к международным соревнованиям.

только индивидуальные атлеты (командные виды не допускаются);

нейтральный статус (без флага и гимна);

отсутствие поддержи СВО;

не быть связанным с российской армией и силовыми структурами;

соответствовать всем антидопинговым требованиям.

«Томас Бах [президент МОК] в последнее время неоднократно заявлял, что будет защищать интересы всех спортсменов. Вот у меня сразу же вопрос к нему: чем спортсмены командных видов спорта отличаются от личников?

Думаю, основная проблема заключается в том, что они не знают, как представлять наши команды. То, что делает МОК – недопустимо и незаконно.

Есть ли у нас шансы выступить на ближайших Олимпиадах? МОК сам себя загнал в сложнейшую ситуацию. Они не понимают сейчас, как себя вести. На них давят со всех сторон, указывая на политические вещи.

Видно, что МОК пытается переложить всю ответственность на федерации. Даже не знаю, как они будут выходить из этой ситуации.

Но условия, которые они выдвинули, неприемлемы для нас!» – сказал Свищев.