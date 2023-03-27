Гимнастка Полстяная рассказала о негативном отношении к русским в Латвии

Елизавета Полстяная рассказала, как в Латвии относятся к русским.

20-летняя гимнастка родилась в Юрмале, но выросла в России.

В 2018 году она получила гражданство Латвии.

В 2022-м Полстяная заявила, что ей не дают выступать за латвийскую сборную из-за наличия паспорта РФ.

– А вы не думали обратиться со своим кейcом в FIG [Международную федерацию гимнастики]?

– Нет. Мне предлагали идти судиться, отстаивать свои права, учитывая, что мое отстранение было незаконным. Но это практически бесполезно.

Мы видим, что происходит в Европе. Это их единая политика. Навряд ли мне бы помогли. Все-таки это позиция латвийской федерации. Никто не будет залезать туда и менять их принципы.

В Латвии очень резко изменилось отношение к русским. Недавно приезжала в Латвию по делам на несколько дней.

Думала, что нахлынут теплые воспоминания, но мне было очень тяжело от обстановки. Чувствуешь негативное отношение и лишний раз подумаешь, говорить тебе на русском языке или нет.

Раньше такого и близко не было. Приезжали всей семьей на лето, отдыхали. Всегда к русским было отличное отношение. Все вели себя очень гостеприимно. «Новая волна» там проходила.

– Нет ли у вас сожаления, что вы вообще согласились на переход в сборную Латвии?

– Сожалений точно нет. Не знаю, как бы все сложилось, если бы я сделала другой выбор, но не люблю рассуждать задним числом.

Мне есть что вспомнить. Это был интересный опыт. В мире художественной гимнастики меня запомнили. До сих пор многие болельщики пишут.

Недавно у меня был день рождения, и я получила много сообщений из разных стран, что меня не хватает. Это гораздо дороже, чем какие-то медали и звания.