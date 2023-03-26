Американская фигуристка возмутилась присутствием российских тренеров на ЧМ

Фигуристка из США Эшли Вагнер выразила возмущение, что на чемпионате мира в Японии работает российский тренерский штаб во главе с Этери Тутберидзе.

Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз сопровождают итальянца Даниэля Грассля и представителей Грузии Мориса Квителашвили и Нику Эгадзе.

«Объясните мне, почему фигуристы из России отстранены, а тренеры – нет?

Эти люди безумны, раз не верят в серьезность допинговых обвинений», – написала Вагнер в социальной сети.