Американская фигуристка возмутилась присутствием российских тренеров на ЧМ

Фигуристка из США Эшли Вагнер выразила возмущение, что на чемпионате мира в Японии работает российский тренерский штаб во главе с Этери Тутберидзе.
- Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз сопровождают итальянца Даниэля Грассля и представителей Грузии Мориса Квителашвили и Нику Эгадзе.
«Объясните мне, почему фигуристы из России отстранены, а тренеры – нет?
Эти люди безумны, раз не верят в серьезность допинговых обвинений», – написала Вагнер в социальной сети.
- Вагнер брала медаль на Олимпиаде-2014 в Сочи.
- Она уже завершила карьеру.
Источник: «Бомбардир»