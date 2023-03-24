Новые данные о Костомарове из больницы: ведет себя агрессивно, питается с помощью жены, находится на грани срыва

Стали известны новые подробности о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

«Он то в сознании, то впадает в глубокий сон, поскольку получает, если говорить понятнее, много обезболивающих и успокаивающих медикаментов. Но когда просыпается, кушает самостоятельно, то есть, не через трубку в трахее. Точнее, его кормит то супруга, которая находится постоянно рядом, либо медсестра.

А вот ведет себя, когда в сознании, порой агрессивно. Его душевное, моральное состояние, как бы спортсмена ни успокаивали, на грани. Человек все понимает, понимает, что с ним... Да, ему очень и очень тяжело во всех отношениях», – сообщил источник «МК» в больнице.

46-летний спортсмен с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.

Ему ампутировали обе ноги по колено, а также кисть одной руки.

Костомаров стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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