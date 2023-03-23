Полиция не верит «Барселоне», что клуб платил судьям для непредвзятого отношения

В Испании продолжаются разбирательства в отношении «Барселоны» по так называемому «делу Негрейры».

Каталонцы платили экс-вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Он получил от «Барсы» 7,3 миллиона евро за период с 2001 по 2018 год.

Стороны утверждают, что это оплата за «консультационные услуги».

По версии клуба, «Барса» платила Негрейре для того, чтобы судьи относились к команде непредвзято. Сам Негрейра подтвердил эту версию на допросе.

Полиция не верит в версию «Барселоны» и считает, что технический комитет судей нейтрален по умолчанию. Соответственно, платить за их нейтралитет не имеет смысла.

Следователи предполагают, что выплаты носили коррупционный характер.