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    Полиция не верит «Барселоне», что клуб платил судьям для непредвзятого отношения

    В Испании продолжаются разбирательства в отношении «Барселоны» по так называемому «делу Негрейры».

    • Каталонцы платили экс-вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
    • Он получил от «Барсы» 7,3 миллиона евро за период с 2001 по 2018 год.
    • Стороны утверждают, что это оплата за «консультационные услуги».

    По версии клуба, «Барса» платила Негрейре для того, чтобы судьи относились к команде непредвзято. Сам Негрейра подтвердил эту версию на допросе.

    Полиция не верит в версию «Барселоны» и считает, что технический комитет судей нейтрален по умолчанию. Соответственно, платить за их нейтралитет не имеет смысла.

    Следователи предполагают, что выплаты носили коррупционный характер.

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    Источник: El Espanol

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    Сегодня, 14:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6208

      Enter2006 1 час назад

      "По версии клуба, «Барса» платила **** для того, чтобы судьи относились к команде непредвзято."
      -
      т.е. без бабла - предвзято изначально? ))

      У нас судьям наверно тоже за это платят, и не только футбольным )))

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