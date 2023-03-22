Губерниев не согласился, что Загитова – самая красивая спортсменка России

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил результаты голосования на самую красивую спортсмену России. Его выиграла фигуристка Алина Загитова.
«Нельзя сказать, что Алина Загитова – самая красивая спортсменка. Она одна из самых красивых спортсменок в России, но я, например, являюсь большим поклонником творчества Варвары Субботиной и Евгении Канаевой.
Как понять, кто красивее? Они все прекрасные и очень роскошные.
Я считаю, что Алина, безусловно, яркая и красивая девушка, но я могу назвать список спортсменок, которые будут не менее привлекательными, с моей точки зрения, чем Загитова», – сказал Губерниев.
- Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года.
- Сейчас на официальных турнирах она не катается.
- Загитова работает ведущей на Первом канале.
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Источник: Metaratings