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    Губерниев не согласился, что Загитова – самая красивая спортсменка России

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил результаты голосования на самую красивую спортсмену России. Его выиграла фигуристка Алина Загитова.

    «Нельзя сказать, что Алина Загитова – самая красивая спортсменка. Она одна из самых красивых спортсменок в России, но я, например, являюсь большим поклонником творчества Варвары Субботиной и Евгении Канаевой.

    Как понять, кто красивее? Они все прекрасные и очень роскошные.

    Я считаю, что Алина, безусловно, яркая и красивая девушка, но я могу назвать список спортсменок, которые будут не менее привлекательными, с моей точки зрения, чем Загитова», – сказал Губерниев.

    • Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года.
    • Сейчас на официальных турнирах она не катается.
    • Загитова работает ведущей на Первом канале.

    Топ-10 самых красивых спортсменок России

    Алина Загитова снялась в эротической фотосессии

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    Источник: Metaratings

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