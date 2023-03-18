СКА вновь победил «Торпедо», «Ак Барс» – «Адмирал»: результаты плей-офф КХЛ

СКА победил «Торпедо» и во втором матче плей-офф Кубка Гагарина. Нижегородцы вели по ходу встречи.
«Ак Барс» в своей серии тоже повел 2:0. Все серии идут до четырех побед.
КХЛ. Восточная конференция. 1/2 финала
Ак Барс (Казань) – Адмирал (Владивосток) – 2:1 (0:1; 1:0; 1:0)
Голы: 0:1 – Берлев, 15; 1:1 – Сафонов, 28; 2:1 – Шипачев, 54.
Счет в серии: 2:0.
КХЛ. Западная конференция. 1/2 финала
СКА (Санкт-Петербург) – Торпедо (Нижний Новгород) – 5:4 (2:1; 3:3; 0:0)
Голы: 0:1 – Белевич, 3 (меньшинство); 1:1 – Глотов, 7; 2:1 – Воробьев, 15; 2:2 – Михеев, 27; 3:2 – Галимов, 27; 4:2 – Камалов, 32; 4:3 – Белевич, 35; 5:3 – Гусев, 36; 5:4 – Коваленко, 40 (большинство).
Счет в серии: 2:0.
Кто возьмет Кубок Гагарина: СКА, «Aвангapд» или кто-то еще? Прогноз редакции «Бомбардира» и друзей