СКА вновь победил «Торпедо», «Ак Барс» – «Адмирал»: результаты плей-офф КХЛ

СКА победил «Торпедо» и во втором матче плей-офф Кубка Гагарина. Нижегородцы вели по ходу встречи.

«Ак Барс» в своей серии тоже повел 2:0. Все серии идут до четырех побед.

КХЛ. Восточная конференция. 1/2 финала

Ак Барс (Казань) – Адмирал (Владивосток) – 2:1 (0:1; 1:0; 1:0)

Голы: 0:1 – Берлев, 15; 1:1 – Сафонов, 28; 2:1 – Шипачев, 54.

Счет в серии: 2:0.

КХЛ. Западная конференция. 1/2 финала

СКА (Санкт-Петербург) – Торпедо (Нижний Новгород) – 5:4 (2:1; 3:3; 0:0)

Голы: 0:1 – Белевич, 3 (меньшинство); 1:1 – Глотов, 7; 2:1 – Воробьев, 15; 2:2 – Михеев, 27; 3:2 – Галимов, 27; 4:2 – Камалов, 32; 4:3 – Белевич, 35; 5:3 – Гусев, 36; 5:4 – Коваленко, 40 (большинство).

Счет в серии: 2:0.

Кто возьмет Кубок Гагарина: СКА, «Aвангapд» или кто-то еще? Прогноз редакции «Бомбардира» и друзей