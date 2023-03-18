Агент Тюкавина сообщил, что форвард хочет перейти в «нормальный топ-клуб»

Агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов прокомментировал гол игрока «Уралу» в 20-м туре РПЛ (1:0).

«Костя всегда выходит с улыбкой, делает свою работу. Хотя иногда на уколах играет, через боль. Обрати внимание – ему 20 лет. И если ему дали капитанскую повязку, это говорит о том, что он по натуре лидер.

У каждого хоккеиста есть цель – уехать в НХЛ, у баскетболиста – в НБА. Врать не буду, мы хотим уехать в нормальный топ‑клуб. Поэтому он не кому‑то доказывает, а работает на себя», – сказал Сафонов.