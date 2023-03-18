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  • Агент Тюкавина сообщил, что форвард хочет перейти в «нормальный топ-клуб»

Агент Тюкавина сообщил, что форвард хочет перейти в «нормальный топ-клуб»

18 марта 2023, 17:41
8

Агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов прокомментировал гол игрока «Уралу» в 20-м туре РПЛ (1:0).

«Костя всегда выходит с улыбкой, делает свою работу. Хотя иногда на уколах играет, через боль. Обрати внимание – ему 20 лет. И если ему дали капитанскую повязку, это говорит о том, что он по натуре лидер.

У каждого хоккеиста есть цель – уехать в НХЛ, у баскетболиста – в НБА. Врать не буду, мы хотим уехать в нормальный топ‑клуб. Поэтому он не кому‑то доказывает, а работает на себя», – сказал Сафонов.

  • Тюкавин – воспитанник «Динамо».
  • Игрок стоит 7 миллионов евро.
  • В сезоне РПЛ у Тюкавина 19 матчей, 8 голов, 3 ассиста.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (8)
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sined1951
1679150832
Никуда он не уедет, хватит нам лапшу на уши вешать. Он больше половины матчей в старте не выходил. Какой ему после этого топ-клуб.
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FanatSerj
1679153214
А не кажется что сейчас на данный момент главный тормоз российского футбола это не отсутствие хороших детских школ футбола и детских тренеров, раз вырастают такие парни как Тюкавин, Литвинов итд, ни отвратительное судейство, которое как бы не убивало интригу не убивает футбол, ни даже чиновники аля Фурсенко, которые больше мелят языком чем что то реально делают, сейчас больше всего убивают игроков футбольные агенты причем в самом зародыше, ещё и футболист то толком не вырос, только что то начинает показывать, а его убивает агент своим пиаром или сделкой сулящей ему бабки и смерть молодому пацану. Сколько ещё "Кокориных" нужно воспитать, чтобы дошло что сейчас эта гниль присосавшаяся к молодым парням убивает их все таланты на корню.
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gennadiy
1679155841
Вот сам бы и ехал, тебя там очень ждут.
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rash1959
1679157235
подскажу в какой, Новбахор
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raritet
1679159149
В Реал что ли.? Но, насколько я понимаю футбол, форварды там не сказать что хуже Тюкавина. Хотя, агентам виднее.
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neim
1679171278
Долой агентов, чтоб не сообщали ! )))
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