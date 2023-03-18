Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Агент Тюкавина сообщил, что форвард хочет перейти в «нормальный топ-клуб»

    Агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов прокомментировал гол игрока «Уралу» в 20-м туре РПЛ (1:0).

    «Костя всегда выходит с улыбкой, делает свою работу. Хотя иногда на уколах играет, через боль. Обрати внимание – ему 20 лет. И если ему дали капитанскую повязку, это говорит о том, что он по натуре лидер.

    У каждого хоккеиста есть цель – уехать в НХЛ, у баскетболиста – в НБА. Врать не буду, мы хотим уехать в нормальный топ‑клуб. Поэтому он не кому‑то доказывает, а работает на себя», – сказал Сафонов.

    • Тюкавин – воспитанник «Динамо».
    • Игрок стоит 7 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ у Тюкавина 19 матчей, 8 голов, 3 ассиста.

    Новости по теме
    Глава судей РФС: «Кукуляк ошибочно не назначил пенальти за фол на Тюкавине в матче с «Зенитом» 9
    «Не было никакого удара»: агент Клаудиньо считает, что бразилец не фолил на Тюкавине 43
    Агент Тюкавина: «Кукуляк зассал поставить пенальти в ворота «Зенита» 30
    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.03.2023 17:41
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5421

      neim 49 минут назад

      Долой агентов, чтоб не сообщали ! )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      г.Онега 4 часа назад

      так то все хотят в топ клубы ,но не всем дано

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4086

      raritet 4 часа назад

      В Реал что ли.? Но, насколько я понимаю футбол, форварды там не сказать что хуже Тюкавина. Хотя, агентам виднее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6177

      rash1959 4 часа назад

      подскажу в какой, Новбахор

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +467

      gennadiy 5 часов назад

      Вот сам бы и ехал, тебя там очень ждут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7938

      FanatSerj 5 часов назад

      А не кажется что сейчас на данный момент главный тормоз российского футбола это не отсутствие хороших детских школ футбола и детских тренеров, раз вырастают такие парни как Тюкавин, Литвинов итд, ни отвратительное судейство, которое как бы не убивало интригу не убивает футбол, ни даже чиновники аля Фурсенко, которые больше мелят языком чем что то реально делают, сейчас больше всего убивают игроков футбольные агенты причем в самом зародыше, ещё и футболист то толком не вырос, только что то начинает показывать, а его убивает агент своим пиаром или сделкой сулящей ему бабки и смерть молодому пацану.
      Сколько ещё "Кокориных" нужно воспитать, чтобы дошло что сейчас эта гниль присосавшаяся к молодым парням убивает их все таланты на корню.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +846

      АКМ-74У > FanatSerj 2 часа назад

      А если точнее, то тормозов не один, а несколько, агенты один из них. Но эта проблема не только в России, она отвратительна во всем мире.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1272

      Suvorov51 6 часов назад

      Ну что опять, то Набалдяна в Челси отправили, теперь Щуткавина в М.С. или Реал, да бросьте вы поганые журналюги ломать карьеру футболисту, одного уже зае....бали

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +863

      sined1951 6 часов назад

      Никуда он не уедет, хватит нам лапшу на уши вешать. Он больше половины матчей в старте не выходил. Какой ему после этого топ-клуб.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8920

      vladik12 > sined1951 6 часов назад

      Бред.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11