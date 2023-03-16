Англия объявила состав на матчи отбора Евро-2024 с Италией и Украиной

Сборная Англии объявила состав на мартовские матчи квалификации Евро-2024.
Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поп («Ньюкасл»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»);
Защитники: Бен Чилвел («Челси»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Рис Джеймс («Челси»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунс («Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл», Кайл Уокер («Манчестер Сити»);
Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Д), Конор Галлахер («Челси»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Джеймс Мэддисон («Лестер»), Мейсон Маунт («Челси»), Калвин Филлипс («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Вест Хэм»);
Нападающие: Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака («Арсенал»), Айван Тони («Брентфорд»).
- В марте Англия проведет 2 матча.
- 23 марта англичане сыграют в гостях с Италией, а 26 марта – дома с Украиной.