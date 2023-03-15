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    «Реал» – «Ливерпуль»: стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

    «Реал» и «Ливерпуль» назвали стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало – в 23:00 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Реал: Куртуа, Карвахаль, Милиато, Начо, Рюдигер, Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Винисиус, Бензема.

    Ливерпуль: Алисон, Алексендре-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Милнер, Гакпо, Нуньес, Салах, Жота.

    Судья: Феликс Цвайер (Германия)

    • Матчей в еврокубках этого сезона: 8
    • Желтые карточки: 43 (5,4 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 1
    • Фолы в среднем за матч: 19

    Первая игра на «Энфилде» закончилась со счетом 5:2 в пользу «Реала». Винисиус и Карим Бензема сделали по дублю.

    Где смотреть матч Реал – Ливерпуль

    Прогноз на матч Реал – Ливерпуль

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.03.2023 21:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +126

      xxJack 14 часов назад

      Никаких камбеков!Реал закопает ливер еще чуть глубже

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      Рейтинг: +25

      JerrySoccer 14 часов назад

      составы боевые, удачи ливеру, он как никто другой умеет камбекать

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