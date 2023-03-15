«Реал» и «Ливерпуль» назвали стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Реал: Куртуа, Карвахаль, Милиато, Начо, Рюдигер, Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Винисиус, Бензема.

Ливерпуль: Алисон, Алексендре-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Милнер, Гакпо, Нуньес, Салах, Жота.

Судья: Феликс Цвайер (Германия)

Матчей в еврокубках этого сезона: 8

Желтые карточки: 43 (5,4 в среднем за матч)

Красные карточки: 1

Фолы в среднем за матч: 19

Первая игра на «Энфилде» закончилась со счетом 5:2 в пользу «Реала». Винисиус и Карим Бензема сделали по дублю.

Где смотреть матч Реал – Ливерпуль

Прогноз на матч Реал – Ливерпуль