Мостовой не верит в камбэк «Ливерпуля» с «Реалом»: «Я нормальный»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой объяснил, почему не верит в проход «Ливерпуля» в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Команда Юргена Клоппа сегодня сыграет в ответном матче 1/8 финала с «Реалом».

На «Энфилде» англичане уступили со счетом 2:5.

«Я нормальный. Поэтому не верю, что «Ливерпуль» может пройти «Реал» в ЛЧ. Не поверю в это ни под каким снотворным. С другой стороны, я не верил, что «Реал» обыграет «Ливерпуль» 2:5, проигрывая по ходу матча 2:0.

Гости могут выиграть со счетом 1:0 или 2:1, но не с разницей в три мяча. Если это произойдет, то «Реал» уже нельзя будет называть командой. Но к этому нет никаких предпосылок. Команда Анчелотти сейчас в порядке», – сказал Мостовой.