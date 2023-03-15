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    Какой вы футболист?

    Мостовой не верит в камбэк «Ливерпуля» с «Реалом»: «Я нормальный»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой объяснил, почему не верит в проход «Ливерпуля» в четвертьфинал Лиги чемпионов.

    • Команда Юргена Клоппа сегодня сыграет в ответном матче 1/8 финала с «Реалом».
    • На «Энфилде» англичане уступили со счетом 2:5.

    «Я нормальный. Поэтому не верю, что «Ливерпуль» может пройти «Реал» в ЛЧ. Не поверю в это ни под каким снотворным. С другой стороны, я не верил, что «Реал» обыграет «Ливерпуль» 2:5, проигрывая по ходу матча 2:0.

    Гости могут выиграть со счетом 1:0 или 2:1, но не с разницей в три мяча. Если это произойдет, то «Реал» уже нельзя будет называть командой. Но к этому нет никаких предпосылок. Команда Анчелотти сейчас в порядке», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    15.03.2023 20:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19116

      Cleaner 15 часов назад

      Мостовой нормальный? Ржу ни могу!!!...)))

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      Рейтинг: +116

      dauzhhhhh 15 часов назад

      Ну камбэки и с 0-4 бывали между грандами...Вот если тут получится, значит Мостовой ненормальный )))

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