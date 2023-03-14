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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Самому старому футбольному арбитру – 85 лет, он отсудил 2082 матча

    Терри Уиттакер – самый старый судья в мире. Он стал квалифицированным арбитром в 1968 году и до сих пор продолжает работать.

    Уиттакер родился в английской деревушке, недавно ему исполнилось 85 лет. Он отсудил 67 сезонов, 15 из которых – в высшем дивизионе Англии. Терри отработал 2082 матча за карьеру.

    Уиттакер заявляет, что он очень строгий арбитр: «Как только игрок открывает рот, он тут же получает от меня желтую. Пусть даже если он задыхается».

    А еще он выступает против VAR, считая, что видеосистема испортила футбол.

    Источник: «Бомбардир»

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    14.03.2023 14:48
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