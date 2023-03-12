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    Какой вы футболист?

    Хоккеист «Сочи» и сын депутата Госдумы подозревается в убийстве («112»)

    Хоккеиста «Сочи» Артема Иванюженкова подозревают в ночном убийстве в подмосковном кафе.

    Правоохранители полагают, что спортсмен убил 23-летнего молодого человека – уроженца Пензенской области, с которым не был знаком до этой ночи. Убитый получил удар ножом в сердце.

    «Компания праздновала день рождения в кафе. Под утро у гостей произошел конфликт, 23-летнему парню нанесли ножевое ранение, он скончался на месте от кровопотери.

    Сейчас все участники смертельной вечеринки доставлены в отдел. Каждого проверяет на причастность к убийству», – написал источник.

    Иванюженков покинул место инцидента, его ищут.

    • Отец хоккеиста – депутат Госдумы РФ Борис Иванюженков.
    • В 2020 году Иванюженков-младший за рулем BMW X6 сбил насмерть велосипедиста в Подмосковье.
    • В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 24-летний Иванюженков провел 36 матчей, сделал 3 ассиста.

    UPD. Позднее в Следственном комитете по Подмосковью опровергли причастность Иванюженкова к инциденту.

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    Источник: телеграм-канл «112»

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    12.03.2023 12:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +948

      Спартач80 12 марта, 14:41

      Рафик невиновник,скрипач сам виноват...

      1
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      Рейтинг: +10

      dvwegwehwe 12 марта, 13:47

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      Рейтинг: +912

      Таврида 12 марта, 13:46

      Ну вот Бомбардир и до рубрики "Криминал" добрался. Когда тему менструации и прокладок будете раскрывать?

      1
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      Рейтинг: +1445

      moskowcity-petrv > Таврида 12 марта, 13:55

      Когда админы из зенита появятся

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1393

      Hoahin 12 марта, 13:04

      Журналисты открыли новый вид убийства - ночное убийство

      0
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      Рейтинг: +821

      jet andy 12 марта, 13:03

      Он не виновен! Его подставили!

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      Рейтинг: +7043

      Semenycch 12 марта, 13:01

      Папаша приложит все усилия чтобы спасти сына-убийцу?

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