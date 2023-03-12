Хоккеист «Сочи» и сын депутата Госдумы подозревается в убийстве («112»)

Хоккеиста «Сочи» Артема Иванюженкова подозревают в ночном убийстве в подмосковном кафе.

Правоохранители полагают, что спортсмен убил 23-летнего молодого человека – уроженца Пензенской области, с которым не был знаком до этой ночи. Убитый получил удар ножом в сердце.

«Компания праздновала день рождения в кафе. Под утро у гостей произошел конфликт, 23-летнему парню нанесли ножевое ранение, он скончался на месте от кровопотери.

Сейчас все участники смертельной вечеринки доставлены в отдел. Каждого проверяет на причастность к убийству», – написал источник.

Иванюженков покинул место инцидента, его ищут.

Отец хоккеиста – депутат Госдумы РФ Борис Иванюженков.

В 2020 году Иванюженков-младший за рулем BMW X6 сбил насмерть велосипедиста в Подмосковье.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 24-летний Иванюженков провел 36 матчей, сделал 3 ассиста.

UPD. Позднее в Следственном комитете по Подмосковью опровергли причастность Иванюженкова к инциденту.

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