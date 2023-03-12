Хоккеист «Сочи» и сын депутата Госдумы оказался не причастен к убийству в Подмосковье

Прям как Мара Багдасарян! Красиво отмазывают. А теперь невиновного посадят!
В Следственном комитете по Подмосковью опровергли причастность хоккеиста «Сочи» Артема Иванюженкова к ночному убийству в кафе.
Ранее сообщалось, что спортсмен якобы нанес удар ножом в сердце незнакомому до этой ночи человеку.
- Отец хоккеиста – депутат Госдумы РФ Борис Иванюженков.
- В 2020 году Иванюженков-младший за рулем BMW X6 сбил насмерть велосипедиста в Подмосковье.
- В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 24-летний Иванюженков провел 36 матчей, сделал 3 ассиста.
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