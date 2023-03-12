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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Хоккеист «Сочи» и сын депутата Госдумы оказался не причастен к убийству в Подмосковье

    В Следственном комитете по Подмосковью опровергли причастность хоккеиста «Сочи» Артема Иванюженкова к ночному убийству в кафе.

    Ранее сообщалось, что спортсмен якобы нанес удар ножом в сердце незнакомому до этой ночи человеку.

    • Отец хоккеиста – депутат Госдумы РФ Борис Иванюженков.
    • В 2020 году Иванюженков-младший за рулем BMW X6 сбил насмерть велосипедиста в Подмосковье.
    • В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 24-летний Иванюженков провел 36 матчей, сделал 3 ассиста.

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    Источник: телеграм-канал «Р-Спорт»

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    12.03.2023 14:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12558

      R_a_i_n 12 марта, 15:45

      Прям как Мара Багдасарян! Красиво отмазывают. А теперь невиновного посадят!

      1
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      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер > R_a_i_n 12 марта, 20:54

      С Багдасарян, сорян, всё немного сложнее.

      0
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      Рейтинг: +341

      Romeo 123 12 марта, 15:14

      Да кто сомневался американцы , марсиани виновны только не он

      2
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      Рейтинг: +541

      Baggio1986 12 марта, 15:04

      Он и в 2020 сбил велосипедиста на БМВ Х6,но оказалось,что ему в этот момент стало плохо...

      4
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      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер 12 марта, 14:12

      Интересно, сколько стоило заключение о непричастности?

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