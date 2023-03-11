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    Какой вы футболист?

    Агент: «Если Тюкавин сейчас перейдет в ЦСКА или «Зенит», болельщики «Динамо» разнесут стадион»

    Футбольный агент Алексей Сафонов исключил уход нападающего Константина Тюкавина из «Динамо».

    «В этом сезоне никто не собирался уходить, мы даже не рассматривали предложения по аренде, хотя и так ясно, что его никто не отдаст в аренду.

    Тема закрыта – до лета он в «Динамо». Костя отлично делает свою работу, выходит и забивает голы.

    Если бы он перешел сейчас по аренде в ЦСКА или «Зенит», то я уверен, что болельщики «Динамо» просто разнесли бы стадион.

    Костя спокойно использует то время, которое ему предоставляют. Свои голы он еще точно забьет», – сказал агент.

    • 20-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он поучаствовал в 25 матчах, проведя на поле 938 минут.
    • В активе форварда 7 голов и 3 ассиста.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    11.03.2023 13:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 11 марта, 15:45

      Болельщики Динамо??? Ржу ни могу...

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      Рейтинг: +7964

      Томик 11 марта, 14:42

      Смешно. Кто это?

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      Рейтинг: +1209

      Suvorov51 11 марта, 13:40

      Ребята ну хватить пиарить, то Набалдяна в боги вознесли, теперь взялись за Тюкавина, он еще играть не начал, а вы его в ЦСКА. а того хуже в помойку, пусть заиграет нормально, а потом начнете сватать

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      Рейтинг: +1423

      Fialet > Suvorov51 11 марта, 20:06

      Не заиграет. Не верю я в поколение, выросшее в это время. Последние, кто более менее - это Головин и Миранчуки.

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