Агент: «Если Тюкавин сейчас перейдет в ЦСКА или «Зенит», болельщики «Динамо» разнесут стадион»

Футбольный агент Алексей Сафонов исключил уход нападающего Константина Тюкавина из «Динамо».

«В этом сезоне никто не собирался уходить, мы даже не рассматривали предложения по аренде, хотя и так ясно, что его никто не отдаст в аренду.

Тема закрыта – до лета он в «Динамо». Костя отлично делает свою работу, выходит и забивает голы.

Если бы он перешел сейчас по аренде в ЦСКА или «Зенит», то я уверен, что болельщики «Динамо» просто разнесли бы стадион.

Костя спокойно использует то время, которое ему предоставляют. Свои голы он еще точно забьет», – сказал агент.

20-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне он поучаствовал в 25 матчах, проведя на поле 938 минут.

В активе форварда 7 голов и 3 ассиста.

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