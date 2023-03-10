«Реал» готов подписать Мбаппе, но при двух условиях

«Реал» не отказался от трансфера нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Однако мадридский клуб готов подписать 24-летнего футболиста только при выполнении двух условий:
- переход в качестве свободного агента в 2024 году – «Реал» не хочет платить за него.
- публичные извинения перед клубом и болельщиками за свое поведение весной 2021-го.
«Реалу» больше нравится Мбаппе, чем форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, которого считают отличным бомбардиром, но менее харизматичным игроком.
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Источник: AS