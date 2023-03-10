Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Реал» готов подписать Мбаппе, но при двух условиях

    «Реал» не отказался от трансфера нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    Однако мадридский клуб готов подписать 24-летнего футболиста только при выполнении двух условий:

    • переход в качестве свободного агента в 2024 году – «Реал» не хочет платить за него.
    • публичные извинения перед клубом и болельщиками за свое поведение весной 2021-го.

    «Реалу» больше нравится Мбаппе, чем форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, которого считают отличным бомбардиром, но менее харизматичным игроком.

    РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Топ-10 самых популярных футболистов по запросам в Google за 2023 год 3
    Только в 2 командах из топ-10 лиг Европы есть по 3 игрока с 10+ голами за сезон 1
    Мбаппе пнул соперника во время матча с «Брестом» 3
    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.03.2023 18:59
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +171

      RealDiMoNMadrid 11 марта, 11:21

      А разве Модрич, Кроос, Каземиро, Бензема, Родриго, Карвахаль и другие являются харизматичными? Они скорее бойцы. Именно с ними и были добыты важнейшие и тяжелейшие победы на характере.
      Именно поэтому лично я бы не смотрел на харизму, медийность и т.д. Реалу необходимы бойцы! Нам нужен Эрлинг!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1339

      САНЁК17 10 марта, 20:56

      Правильный ход от клуба, или пусть там он пранзуский медали копить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3065

      fakeid 10 марта, 19:37

      если хочет взять лч - в реале наибольшие шансы. ну и золотой мяч довеском получит. игроки реала в этом веке 7 раз его получали. и 7 раз игрок года фифа.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1122

      qawzsexdr 10 марта, 19:27

      Вот так и выбирай деньги вместо карьеры, дадут ещё больше и будет сидеть в Париже. И может быть когда нибудь, дойдут до полуфинала ЛЧ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +912

      Таврида 10 марта, 19:22

      В общем, приползти бесплатно и покаяться на коленях.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2473

      serglider > Таврида 10 марта, 19:27

      Ага, еще в кассу клуба откат занести)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11