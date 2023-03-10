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    Состояние олимпийского чемпиона Костомарова улучшается: подробности

    Роману Костомарову стало лучше, он уже может разговаривать.

    «Костомаров понемногу общается с близкими, его состояние улучшается.

    Левая кисть Романа под постоянным наблюдением врача, речи об операции пока не идет», – сообщил источник ТАСС.

    • 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
    • Сообщалось, что спортсмен перенес инсульт. Ему уже сделали 2 операции.
    • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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    Источник: ТАСС

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    10.03.2023 17:28
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