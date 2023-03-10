Состояние олимпийского чемпиона Костомарова улучшается: подробности

Роману Костомарову стало лучше, он уже может разговаривать.
«Костомаров понемногу общается с близкими, его состояние улучшается.
Левая кисть Романа под постоянным наблюдением врача, речи об операции пока не идет», – сообщил источник ТАСС.
- 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
- Сообщалось, что спортсмен перенес инсульт. Ему уже сделали 2 операции.
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
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Источник: ТАСС