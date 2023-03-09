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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кавазашвили: «Спартак» – базовый клуб сборной России. И так должно быть всегда!»

    Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о расширенном составе сборной России на мартовские матчи.

    «У «Спартака» великолепные русские ребята. Одни из лучших в РПЛ! Молодежь в этом сезоне очень радует своей игрой — в этом большая заслуга главного тренера.

    Есть ведь самодуры, которые просто душат молодых, не дают играть. Абаскаль точно не из их числа. При нем все спартаковские игроки чувствуют себя нужными.

    Что касается десятерых спартаковцев с списке Карпина, то можно смело сказать, что сейчас «Спартак» — базовый клуб сборной России. И так должно быть всегда!

    Не бразильцев же из «Зенита» брать. А после сине-бело-голубых самый сильный клуб в этом сезоне — «Спартак». Так что, все логично», — сказал Кавазашвили.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.03.2023 14:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 9 марта, 17:33

      Потому чуть узбекам не просрали!

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      Рейтинг: +1206

      Suvorov51 9 марта, 17:16

      Согласен Анзор.,пока есть в России такая команда как Спартак футбол будет жить, ведь там действительно много наших ребят, очень хотелось чтобы таких клубов было побольше в России, думаю, что многие клубы пересмотрят свои взгляды, о помойке речи не идет, там другие цели, покупка медальонов и звездочек

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 9 марта, 15:13

      До первого проигрыша хряков и старику сразу станет стыдно. Гыгыгы

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