Кавазашвили: «Спартак» – базовый клуб сборной России. И так должно быть всегда!»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о расширенном составе сборной России на мартовские матчи.

«У «Спартака» великолепные русские ребята. Одни из лучших в РПЛ! Молодежь в этом сезоне очень радует своей игрой — в этом большая заслуга главного тренера.

Есть ведь самодуры, которые просто душат молодых, не дают играть. Абаскаль точно не из их числа. При нем все спартаковские игроки чувствуют себя нужными.

Что касается десятерых спартаковцев с списке Карпина, то можно смело сказать, что сейчас «Спартак» — базовый клуб сборной России. И так должно быть всегда!

Не бразильцев же из «Зенита» брать. А после сине-бело-голубых самый сильный клуб в этом сезоне — «Спартак». Так что, все логично», — сказал Кавазашвили.

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