Месси не сыграет в финале ЛЧ в восьмом сезоне подряд

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси снова не выиграет Лигу чемпионов.

Парижане вылетели из турнира уже на стадии 1/8 финала, уступив в обоих матчах «Баварии».

Аргентинца не будет в финале ЛЧ в восьмом сезоне подряд.

сезон-2014/15, «Барселона» – победа;

сезон-2015/16, «Барселона» – 1/4 финала, вылет от «Атлетико»;

сезон-2016/17, «Барселона» – 1/4 финала, вылет от «Ювентуса»;

сезон-2017/18, «Барселона» – 1/4 финала, вылет от «Ромы»;

сезон-2018/19, «Барселона» – 1/2 финала, вылет от «Ливерпуля»;

сезон-2019/20, «Барселона» – 1/4 финала, вылет от «»Баварии»;

сезон-2020/21, «Барселона» – 1/8 финала, вылет от «ПСЖ»;

сезон-2021/22, «ПСЖ» – 1/8 финала, вылет от «Реала»;

сезон-2022/23, «ПСЖ» – 1/8 финала, вылет от «Баварии».

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