Фанаты «Атлетика» разбросают бумажки с надписью «мафия» и знаком $ на матче с «Барсой»

Болельщики «Атлетика» во время матча 25-го тура Примеры с «Барселоной» устроят акцию протеста, связанную с судейским скандалом, в который попал каталонский клуб.

«Барселона» с 2001 года заплатила 6,66 миллиона евро вице-президенту испанского судейского комитета Энрикесу Негрейре.

95% оборота его компании в период с 2016 по 2018-й год – платежи от каталонцев.

Официальная позиция клуба – это оплата за консультационные услуги.

На 30-й минуте игры фанаты начнут разбрасывать бумажки синего и гранатового цветов с логотипом «Барселоны», знаком доллара и надписью «мафия».

Фанатское объединение Herri Harmaila попросило болельщиков «Атлетика» распечатать эти бумажки и присоединиться к протесту.

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