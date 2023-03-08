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    Фанаты «Атлетика» разбросают бумажки с надписью «мафия» и знаком $ на матче с «Барсой»

    Болельщики «Атлетика» во время матча 25-го тура Примеры с «Барселоной» устроят акцию протеста, связанную с судейским скандалом, в который попал каталонский клуб.

    • «Барселона» с 2001 года заплатила 6,66 миллиона евро вице-президенту испанского судейского комитета Энрикесу Негрейре.
    • 95% оборота его компании в период с 2016 по 2018-й год – платежи от каталонцев.
    • Официальная позиция клуба – это оплата за консультационные услуги.

    На 30-й минуте игры фанаты начнут разбрасывать бумажки синего и гранатового цветов с логотипом «Барселоны», знаком доллара и надписью «мафия».

    Фанатское объединение Herri Harmaila попросило болельщиков «Атлетика» распечатать эти бумажки и присоединиться к протесту.

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    Источник: твиттер Herri Harmaila

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    08.03.2023 18:39
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