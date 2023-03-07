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    Какой вы футболист?

    Лапорта: «Барселона» никогда не подкупала судей»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отрицает причастность клуба к подкупу футбольных арбитров.

    «Пусть всем будет ясно: «Барса» никогда не подкупала и не собиралась подкупать судей. Абсолютно никогда.

    Факты противоречат тем, кто пытается изменить историю», – сказал Лапорта.

    • «Барселона» с 2001 года заплатила 6,66 млн евро вице-президенту испанского судейского комитета Энрикесу Негрейре.
    • 95% оборота его компании в период с 2016 по 2018-й год – платежи от каталонцев.
    • Официальная позиция клуба – это оплата за консультационные услуги.

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    Источник: Football Espana

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    07.03.2023 18:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы 7 марта, 18:40

      барселона никогда не подкупала судей, а только президента судейского комитета, но он же не судья)))).

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