Лапорта: «Барселона» никогда не подкупала судей»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отрицает причастность клуба к подкупу футбольных арбитров.
«Пусть всем будет ясно: «Барса» никогда не подкупала и не собиралась подкупать судей. Абсолютно никогда.
Факты противоречат тем, кто пытается изменить историю», – сказал Лапорта.
- «Барселона» с 2001 года заплатила 6,66 млн евро вице-президенту испанского судейского комитета Энрикесу Негрейре.
- 95% оборота его компании в период с 2016 по 2018-й год – платежи от каталонцев.
- Официальная позиция клуба – это оплата за консультационные услуги.
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Источник: Football Espana