«Никогда не говори никогда». Агент Тюкавина – о переходе форварда из «Динамо» в «Зенит»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о будущем футболиста.

— У «Зенита» продолжает не забивать Кассьерра. Снова появятся разговоры о Тюкавине. Для вас вариант с «Зенитом» приемлем?

— Никогда не говори никогда. Давайте подождем. Сейчас мы чисто юридически не можем вести переговоры с другими клубами.

Если из «Динамо» нам скажут, что готовы продать Тюкавина, ищите варианты, тогда будем разговаривать. Пока из «Динамо» с такими предложением на нас не выходили.

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