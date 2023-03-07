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«Никогда не говори никогда». Агент Тюкавина – о переходе форварда из «Динамо» в «Зенит»

7 марта 2023, 12:12
5

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о будущем футболиста.

— У «Зенита» продолжает не забивать Кассьерра. Снова появятся разговоры о Тюкавине. Для вас вариант с «Зенитом» приемлем?

— Никогда не говори никогда. Давайте подождем. Сейчас мы чисто юридически не можем вести переговоры с другими клубами.

Если из «Динамо» нам скажут, что готовы продать Тюкавина, ищите варианты, тогда будем разговаривать. Пока из «Динамо» с такими предложением на нас не выходили.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин
Комментарии (5)
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ilichkadr
1678181334
Тюкавин Зениту не нужен, если только в обмен на Сергеева.
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Борисыч1
1678193555
Пока что Зениту удалось купить только Сафонова. Видать, по дешёвке((
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serglider
1678206830
Тюкавин выходит в основном на замену, следовательно физически он еще не готов играть весь матч. В Зени ему такую лафу, навряд ли предложат. Так что ему надо подтянуть физику и прибавить в игре головой, закрепится в основе и стабильно реализовывать голевые моменты и тогда можно подумать, что кроме Зени полно европейских "жирных" клубов, которые предложат ему лучшие условия чем в Питере.
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