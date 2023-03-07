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    Какой вы футболист?

    «Никогда не говори никогда». Агент Тюкавина – о переходе форварда из «Динамо» в «Зенит»

    Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о будущем футболиста.

    — У «Зенита» продолжает не забивать Кассьерра. Снова появятся разговоры о Тюкавине. Для вас вариант с «Зенитом» приемлем?

    — Никогда не говори никогда. Давайте подождем. Сейчас мы чисто юридически не можем вести переговоры с другими клубами.

    Если из «Динамо» нам скажут, что готовы продать Тюкавина, ищите варианты, тогда будем разговаривать. Пока из «Динамо» с такими предложением на нас не выходили.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    07.03.2023 12:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2470

      serglider 7 марта, 19:33

      Тюкавин выходит в основном на замену, следовательно физически он еще не готов играть весь матч. В Зени ему такую лафу, навряд ли предложат. Так что ему надо подтянуть физику и прибавить в игре головой, закрепится в основе и стабильно реализовывать голевые моменты и тогда можно подумать, что кроме Зени полно европейских "жирных" клубов, которые предложат ему лучшие условия чем в Питере.

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      Рейтинг: +5417

      neim > serglider 8 марта, 01:23

      Странный вывод, особенно про физическую готовность. Ты часом там не буханул хорошенько, прежде чем этот бред написать ?

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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 7 марта, 15:52

      Пока что Зениту удалось купить только Сафонова. Видать, по дешёвке((

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      Рейтинг: +18123

      ilichkadr 7 марта, 12:28

      Тюкавин Зениту не нужен, если только в обмен на Сергеева.

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      Рейтинг: +5417

      neim > ilichkadr 8 марта, 01:32

      Зениту вобще ни кто не нужен, у них и так все есть. Ну разве только соперников ослабить, как это у них принято, а там хоть трава не расти, будь это Сергеев или кто-то другой, погнавшийся за длинным зенитовским рублем.

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