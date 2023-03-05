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    Какой вы футболист?

    Тен Хаг прокомментировал поражение «МЮ» от «Ливерпуля» со счетом 0:7

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий после крупного поражения от «Ливерпуля» (0:7).

    «Мы не играли как команда. Я очень зол. Это непрофессионально.

    Сильно удивлен, ведь в последних матчах было видно, что команда хочет и умеет побеждать. Это просто неприемлемо», – сказал тен Хаг в интервью BBC.

    • «МЮ» потерпел самое крупное поражение за 92-летнюю историю клуба.
    • Команда занимает 3-е место в таблице АПЛ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.03.2023 22:13
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      САНЁК17 5 марта, 22:21

      Ты себя считаешь профессионалом?если ты был профессионалом Рона не сидел бы на лавочки

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      Рейтинг: +1423

      Fialet > САНЁК17 6 марта, 00:40

      Точно. Поэтому я рад что Дэн Хак обосрался.

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      Рейтинг: +4443

      Oldtrafford83 > САНЁК17 6 марта, 08:07

      ждем тебя в тренерском штабе, диван сначала продай и можешь выезжать)

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      Рейтинг: +1338

      САНЁК17 > Oldtrafford83 6 марта, 10:32

      А чо ты вдруг дымить начал? Не правильно написал?

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      Рейтинг: +4443

      Oldtrafford83 > САНЁК17 6 марта, 17:39

      Дымишь тут ты своим "экспертным" мнением, загляни сначала в таблицу и посмотри хотя бы несколько матчей МЮ, а потом делай выводы, ЭТХ точно по умнее в тренерской работе и рекомендую лучше следить и анализировать игры Челси, они как раз более достойны твое внимания как надо лучше!!!

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      Рейтинг: +1338

      САНЁК17 > Oldtrafford83 6 марта, 19:29

      VIVA RONALDO

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