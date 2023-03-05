Тен Хаг прокомментировал поражение «МЮ» от «Ливерпуля» со счетом 0:7

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий после крупного поражения от «Ливерпуля» (0:7).

«Мы не играли как команда. Я очень зол. Это непрофессионально.

Сильно удивлен, ведь в последних матчах было видно, что команда хочет и умеет побеждать. Это просто неприемлемо», – сказал тен Хаг в интервью BBC.

«МЮ» потерпел самое крупное поражение за 92-летнюю историю клуба.

Команда занимает 3-е место в таблице АПЛ.

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