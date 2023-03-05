«Что такого?» Мостовой не считает, что «Спартак» засудили в матче с «Уралом»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказал мнение о судействе в матче московской команды с «Уралом» (2:2).

Главный арбитр встречи Виталий Мешков ошибочно не засчитал гол Александра Соболева на последних минутах.

– Говорят, «Зенит» уже чемпион, раз «Спартак» так судят.

– А как его судят? То, что гол отменили на последних минутах матча с «Уралом»? Судья подумал, что нарушение было и свистнул. Что такого? Сколько раз судьи не свистят, а человеку ногу разрывают, перелом делают, еще что-то. Потом VAR смотрят. Или когда не свистят, а там – пенальти. Тоже идут, VAR смотрят. Мешков свистнул заранее, побоялся, что там нарушение.

«Спартак» отстает от «Зенита» на 8 очков в РПЛ.

В следующем матче московская команда сыграет против «Факела».

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