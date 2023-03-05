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  • «Что такого?» Мостовой не считает, что «Спартак» засудили в матче с «Уралом»

«Что такого?» Мостовой не считает, что «Спартак» засудили в матче с «Уралом»

5 марта 2023, 20:24
14

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказал мнение о судействе в матче московской команды с «Уралом» (2:2).

Главный арбитр встречи Виталий Мешков ошибочно не засчитал гол Александра Соболева на последних минутах.

– Говорят, «Зенит» уже чемпион, раз «Спартак» так судят.

– А как его судят? То, что гол отменили на последних минутах матча с «Уралом»? Судья подумал, что нарушение было и свистнул. Что такого? Сколько раз судьи не свистят, а человеку ногу разрывают, перелом делают, еще что-то. Потом VAR смотрят. Или когда не свистят, а там – пенальти. Тоже идут, VAR смотрят. Мешков свистнул заранее, побоялся, что там нарушение.

  • «Спартак» отстает от «Зенита» на 8 очков в РПЛ.
  • В следующем матче московская команда сыграет против «Факела».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр Мешков Виталий
Комментарии (14)
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VVM1964
1678039232
Критинизм Мостового граничит на грани клиники - "судья подумал, судья придумал" а чего такого то, лишил команду ЗАКОННОЙ победы, а чего такого то ? ... "Мешков свистнул заранее, побоялся, что там нарушение." - эта фраза вообще от разумного человека ??? (((
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Ниф-Ниф
1678040358
Мост ведет себя как типичный синитовец.
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sv1969
1678040361
царёк все ё больше другого "истинного" спартача напоминает! червячка((
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сутулая собака и лисы
1678040395
"Сколько раз судьи не свистят, а человеку ногу разрывают, перелом делают, еще что-то." а что ужасного в переломе? полежит футболист лишние 30 секунд на газоне и поедет лечиться в германию, продолжая получать 6-7 значную зарплату в $. бывают, конечно, тяжелые травмы, но когда они происходят игроки сами бросают играть в футбол и зовут на помощь медиков. там ливерпуль 7 гол забил манчестеру. вот где игру действительно стоит остановить с:
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momwig_
1678040664
Да, Санек... Ты после выпуска из ДЮСШ трактовками правил интересовался? Неее? "Успеть свиснуть" , "увидев" нарушение, когда в голевых ситуациях провозглашен принцип "не вынимай, тварь, свисток из жопы" - это очевидный состав преступления
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TANNER
1678041144
А сколько можно этих спартачей тащить? Из сезона в сезон их все тянут и тянут и тянут, и все молчат. Как только одна ошибка против спартака так сразу слез океан. Вот почему никто терпеть не может этот Спартак, потому что сам клуб что болельщики это мусор. Карма вернулась за матч с Локомотивом в кубке, и поделом.
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NewLife
1678047926
«Что такого?» Мостовой еще глупее зюбы: что такого ? Мешков никого не убил, никого не расчленил.
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Рыло свина
1678071938
обидел сам себя Мостовой, живёт в своём выдуманном мире.
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SLADE2019
1678086042
Мешков безусловно ошибся. Но никто не может сказать, что сделал это намеренно и в простой ситуации. Это на мой взгляд и имеет в виду Мостовой. А выигрывать Спартак обязан был и без незасчитанного гола, раз он в чемпионы рвется.
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alefreddy
1678088583
Мост один негатив валит про клуб ничего нового
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