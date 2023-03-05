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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Что такого?» Мостовой не считает, что «Спартак» засудили в матче с «Уралом»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказал мнение о судействе в матче московской команды с «Уралом» (2:2).

    Главный арбитр встречи Виталий Мешков ошибочно не засчитал гол Александра Соболева на последних минутах.

    – Говорят, «Зенит» уже чемпион, раз «Спартак» так судят.

    – А как его судят? То, что гол отменили на последних минутах матча с «Уралом»? Судья подумал, что нарушение было и свистнул. Что такого? Сколько раз судьи не свистят, а человеку ногу разрывают, перелом делают, еще что-то. Потом VAR смотрят. Или когда не свистят, а там – пенальти. Тоже идут, VAR смотрят. Мешков свистнул заранее, побоялся, что там нарушение.

    • «Спартак» отстает от «Зенита» на 8 очков в РПЛ.
    • В следующем матче московская команда сыграет против «Факела».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.03.2023 20:24
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 6 марта, 10:43

      Мост один негатив валит про клуб ничего нового

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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 6 марта, 10:00

      Мешков безусловно ошибся. Но никто не может сказать, что сделал это намеренно и в простой ситуации. Это на мой взгляд и имеет в виду Мостовой. А выигрывать Спартак обязан был и без незасчитанного гола, раз он в чемпионы рвется.

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      Рейтинг: +758

      rac531 > SLADE2019 6 марта, 10:05

      САЛИХОВА
      «Отмененные голы, спорные штрафные, левые пенальти. Это уже проходили с Тедеско.
      Так же кричали, что надо лучше тренировать и реализовать свои моменты.
      Годы идут, а судить грамотно в России так и не научились. Дежавю какое-то»

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      Рейтинг: +758

      rac531 6 марта, 08:55

      САЛИХОВА ИЗ НЕТЛЕНКИ:
      «Мешков есть Мешков. Главное действующее лицо матча. Всегда верен своим методичкам: отменяет гол и назначает придуманные пенальти. Нашим игрокам нельзя двигать ногами в своей штрафной, чтобы не получить пенальти при Мешкове.
      Обязательно надо дождаться гола нашей команды, чтобы отменить его?! «У судей соревнование: сколько мячей «Спартака» отменят.
      Что толку от того, что ЭСК указывает на ошибки судьи. Не нужны нам ваши признания! Очки возвращайте! С такими деятелями футбол в России никогда не будет футболом. Вы отбиваете желание любых инвестиций в спорт! Играйте сами по вашим правилам»

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      Рейтинг: +261

      Рыло свина 6 марта, 06:05

      обидел сам себя Мостовой, живёт в своём выдуманном мире.

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      Рейтинг: +17576

      NewLife 5 марта, 23:25

      «Что такого?»
      Мостовой еще глупее зюбы: что такого ? Мешков никого не убил, никого не расчленил.

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      Рейтинг: +758

      rac531 > NewLife 6 марта, 17:34

      Все верно, он честно выполнял указания ДЮКОВА и клал денежку в карман)

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      Рейтинг: +394

      TANNER 5 марта, 21:32

      А сколько можно этих спартачей тащить? Из сезона в сезон их все тянут и тянут и тянут, и все молчат. Как только одна ошибка против спартака так сразу слез океан. Вот почему никто терпеть не может этот Спартак, потому что сам клуб что болельщики это мусор. Карма вернулась за матч с Локомотивом в кубке, и поделом.

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > TANNER 5 марта, 21:35

      Вдруг из гардероба показалась ...

      1
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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > VVM1964 5 марта, 21:43

      Хрен сотрешь.

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      Рейтинг: +758

      rac531 > TANNER 6 марта, 09:00

      ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ РЕПЛИКА))) А вот и аргументы:

      АХМАТ — СПАРТАК 1 : 1 1
      На 88-й минуте матча 1-го тура вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия намеренно ударил Соболева в голень.
      РЕШАЛА БЕЗБОРОДОВ решил не показывать красную карточку.

      СПАРТАК - КРАСНОДАР 2 : 1
      Экспертная комиссия РФС признала ошибочным решение Кукуляка назначить пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»

      НИЖНИЙ НОВГОРОД - СПАРТАК 1 : 1
      В конце первого тайма матча «Нижний Новгород» - «Спартак» ********** Кирилл Гоцук грубо сфолил на защитнике москвичей Айртоне, наступив ему ногой на голеностоп. Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот инцидент и дал свисток на перерыв»

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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 5 марта, 21:24

      Да, Санек... Ты после выпуска из ДЮСШ трактовками правил интересовался? Неее? "Успеть свиснуть" , "увидев" нарушение, когда в голевых ситуациях провозглашен принцип "не вынимай, тварь, свисток из жопы" - это очевидный состав преступления

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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы 5 марта, 21:19

      "Сколько раз судьи не свистят, а человеку ногу разрывают, перелом делают, еще что-то."

      а что ужасного в переломе?
      полежит футболист лишние 30 секунд на газоне и поедет лечиться в германию, продолжая получать 6-7 значную зарплату в $.

      бывают, конечно, тяжелые травмы, но когда они происходят игроки сами бросают играть в футбол и зовут на помощь медиков.

      там ливерпуль 7 гол забил манчестеру.
      вот где игру действительно стоит остановить с:

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      Рейтинг: +101295

      sv1969 5 марта, 21:19

      царёк все
      ё больше другого "истинного" спартача напоминает! червячка((

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > sv1969 5 марта, 21:46

      Зачервивел мост, дает о себе конское воспитание.

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      Рейтинг: +758

      rac531 > sv1969 6 марта, 10:06

      Бромонтанного?

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      Рейтинг: +301

      Ниф-Ниф 5 марта, 21:19

      Мост ведет себя как типичный синитовец.

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      Рейтинг: +261

      Рыло свина > Ниф-Ниф 6 марта, 06:07

      кто тебя так сильно обидел?

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