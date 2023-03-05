«С любовью». Пресс-атташе «Нефтехимика» сделала приятное игрокам перед возобновлением сезона

Глава пресс-службы «Нефтехимика» Вера Вирц сделала сюрприз команде по случаю возобновления Первой лиги.

«Немного позитива не помешает», – подумала она и испекла именное печенье с пожеланиями. Перед тренировкой команда получила этот сюрприз, который был приготовлен с душой и любовью», – сказано в телеграме нижнекамцев.

Команду тренирует Кирилл Новиков.

«Нефтехимик» идет в Первой лиге 10-м.

Команда никогда не была в РПЛ.

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