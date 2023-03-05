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    Какой вы футболист?

    В АПЛ планируют ввести лимит на легионеров

    Глава FA (Футбольная ассоциация Англии) Марк Буллингем сообщил, что в АПЛ может появиться лимит на легионеров. В федерации обеспокоены уменьшением игрового времени местных футболистов.

    Установлено, что за два предыдущих трансферных окна клубы АПЛ подписали в два раза больше легионеров, чем за любое другое предыдущее трансферное окно.

    Доля англичан в АПЛ составляет примерно 30 процентов.

    По словам функционера, одним из возможных решений в сложившейся ситуации может стать смягчение для клубов визовых правил для ограниченного числа иностранцев в обмен на гарантии игрового времени для англичан.

    • Суммарная стоимость всех игроков АПЛ составляет 10,31 миллиарда евро. Это максимум в мире.

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    Источник: The Times

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    05.03.2023 14:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4380

      Spirit_78 5 марта, 16:12

      Неужели туда Мутко пролез?) Или Фурсенко.

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      Рейтинг: +28759

      JTherry 5 марта, 15:10

      по пути РПЛ пошла АПЛ..!!!))

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      Рейтинг: +2291

      Maxi_7 5 марта, 15:02

      А что легионеры виноваты, что местные Васьки и Петьки не могут составить им конкуренцию? Или они думают, что путём квотирования они вырастят гениальное поколение игроков? Спойлер - в неконкурентной среде или в среде с ограниченной конкуренцией вырастет только поколение тепличных доморощенных цыплят и следовательно такие клубы АПЛ по-умолчанию будут всегда оттраханы клубами из других стран, которые не будут заниматься такой хернёй, а будут собирать в команде лучших футболистов без привязки к цвету кожи, волос, размеру носа, черепа или штампа в паспорте...
      В общем, если вы хотите убить свои клубы на международной арене, то лимит на легионеров - это для вас. Ну а для всех здравомыслящих людей, конечно же, это наитупейшая идея.

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      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 5 марта, 14:44

      А что паспорта не выдают, у нас помойка такие вещи решает на раз-два

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      Рейтинг: +5417

      neim > Suvorov51 5 марта, 18:08

      Они до этого ещё не созрели ))).

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