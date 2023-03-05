В АПЛ планируют ввести лимит на легионеров

Глава FA (Футбольная ассоциация Англии) Марк Буллингем сообщил, что в АПЛ может появиться лимит на легионеров. В федерации обеспокоены уменьшением игрового времени местных футболистов.

Установлено, что за два предыдущих трансферных окна клубы АПЛ подписали в два раза больше легионеров, чем за любое другое предыдущее трансферное окно.

Доля англичан в АПЛ составляет примерно 30 процентов.

По словам функционера, одним из возможных решений в сложившейся ситуации может стать смягчение для клубов визовых правил для ограниченного числа иностранцев в обмен на гарантии игрового времени для англичан.

Суммарная стоимость всех игроков АПЛ составляет 10,31 миллиарда евро. Это максимум в мире.

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