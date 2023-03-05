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В АПЛ планируют ввести лимит на легионеров

5 марта 2023, 14:31
3

Глава FA (Футбольная ассоциация Англии) Марк Буллингем сообщил, что в АПЛ может появиться лимит на легионеров. В федерации обеспокоены уменьшением игрового времени местных футболистов.

Установлено, что за два предыдущих трансферных окна клубы АПЛ подписали в два раза больше легионеров, чем за любое другое предыдущее трансферное окно.

Доля англичан в АПЛ составляет примерно 30 процентов.

По словам функционера, одним из возможных решений в сложившейся ситуации может стать смягчение для клубов визовых правил для ограниченного числа иностранцев в обмен на гарантии игрового времени для англичан.

  • Суммарная стоимость всех игроков АПЛ составляет 10,31 миллиарда евро. Это максимум в мире.

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Источник: The Times
Англия. Премьер-лига
Комментарии (3)
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Maxi_7
1678017776
А что легионеры виноваты, что местные Васьки и Петьки не могут составить им конкуренцию? Или они думают, что путём квотирования они вырастят гениальное поколение игроков? Спойлер - в неконкурентной среде или в среде с ограниченной конкуренцией вырастет только поколение тепличных доморощенных цыплят и следовательно такие клубы АПЛ по-умолчанию будут всегда оттраханы клубами из других стран, которые не будут заниматься такой хернёй, а будут собирать в команде лучших футболистов без привязки к цвету кожи, волос, размеру носа, черепа или штампа в паспорте... В общем, если вы хотите убить свои клубы на международной арене, то лимит на легионеров - это для вас. Ну а для всех здравомыслящих людей, конечно же, это наитупейшая идея.
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JTherry
1678018247
по пути РПЛ пошла АПЛ..!!!))
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Spirit_78
1678021958
Неужели туда Мутко пролез?) Или Фурсенко.
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