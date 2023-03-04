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    Какой вы футболист?

    «Иди и смотри на Месси». Роналду поддался на провокацию юного фаната

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вступил в перепалку с юным фанатом после матча чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Батена» (3:1).

    Когда уходил в раздевалку с поля, Роналду услышал от болельщика: «Лионель Месси лучше!».

    Криштиану жестко ответил: ««Иди и смотри на него, почему ты здесь?».

    • Роналду не сумел забить «Аль-Батену» – последней команде чемпионата.
    • Португалец признан лучшим игроком чемпионата Саудовской Аравии в феврале.
    • У Роналду 5 «Золотых мячей», у Месси – 7.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.03.2023 19:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1455

      Mariner 4 марта, 22:05

      Какой не воспитанный юный фанат оказался... Родители по ходу не научили, что девочек обижать нельзя! )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3049

      fakeid 4 марта, 19:57

      почему поддался? ответил, как и должен.

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      Рейтинг: +7043

      Semenycch 4 марта, 19:55

      Самолюбование у этого игрока не отнимешь!

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      Рейтинг: +1338

      САНЁК17 > Semenycch 4 марта, 20:12

      Причем тут самолюбование ? Он четко ответил и правильно сказал,ну иди что ты тут делаешь.

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