«Иди и смотри на Месси». Роналду поддался на провокацию юного фаната

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вступил в перепалку с юным фанатом после матча чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Батена» (3:1).

Когда уходил в раздевалку с поля, Роналду услышал от болельщика: «Лионель Месси лучше!».

Криштиану жестко ответил: ««Иди и смотри на него, почему ты здесь?».

Роналду не сумел забить «Аль-Батену» – последней команде чемпионата.

Португалец признан лучшим игроком чемпионата Саудовской Аравии в феврале.

У Роналду 5 «Золотых мячей», у Месси – 7.

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