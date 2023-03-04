«Иди и смотри на Месси». Роналду поддался на провокацию юного фаната

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вступил в перепалку с юным фанатом после матча чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Батена» (3:1).
Когда уходил в раздевалку с поля, Роналду услышал от болельщика: «Лионель Месси лучше!».
Криштиану жестко ответил: ««Иди и смотри на него, почему ты здесь?».
- Роналду не сумел забить «Аль-Батену» – последней команде чемпионата.
- Португалец признан лучшим игроком чемпионата Саудовской Аравии в феврале.
- У Роналду 5 «Золотых мячей», у Месси – 7.
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Источник: «Бомбардир»