«Медленно выходит из медикаментозной комы». Новые подробности о состоянии Костомарова

Олимпийский чемпион Роман Костомаров постепенно выходит из комы, об этом сообщает ТАСС.

«Один микросинсульт у него действительно был, и он пока медленно выходит из медикаментозной комы, понемногу просыпается.

Это небыстрый процесс. По остальным показателям на данный момент он в норме, но врачи внимательно следят за левой кистью – по ней есть определенные вопросы», – сказал источник.

46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.

В феврале спортсмену ампутировали стопы из-за некроза.

Он стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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