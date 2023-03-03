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    «Медленно выходит из медикаментозной комы». Новые подробности о состоянии Костомарова

    Олимпийский чемпион Роман Костомаров постепенно выходит из комы, об этом сообщает ТАСС.

    «Один микросинсульт у него действительно был, и он пока медленно выходит из медикаментозной комы, понемногу просыпается.

    Это небыстрый процесс. По остальным показателям на данный момент он в норме, но врачи внимательно следят за левой кистью – по ней есть определенные вопросы», – сказал источник.

    • 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
    • В феврале спортсмену ампутировали стопы из-за некроза.
    • Он стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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    Источник: ТАСС

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    03.03.2023 16:44
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