Кавазашвили: «На кой хрен Дзюба сдался Карпину? Его карьера в сборной России завершена»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что Валерий Карпин не вызовет Артема Дзюбу в сборную России.

«Тот, кто верит в приглашение Дзюбы в национальную команду, живет в другом измерении. Артему уже 34 года, а сборная не играет официальные игры.

На кой хрен он сдался Карпину? Там сейчас строится команда на перспективу, чтобы быть конкурентоспособными, когда нас вернут на международную арену. Дзюба никак не вписывается в эту схему.

Рекорд Кержакова? Сейчас можно смело говорить, что Дзюба не обгонит Кержакова по голам за сборную России. Его карьера в национальной команде завершена.

Артем не принесет ей никакой пользы, а вызывать его ради того, чтобы он забил гол и обогнал Кержакова, глупо. Надо было раньше забивать», — сказал Кавазашвили.

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