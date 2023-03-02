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  • Кавазашвили: «На кой хрен Дзюба сдался Карпину? Его карьера в сборной России завершена»

Кавазашвили: «На кой хрен Дзюба сдался Карпину? Его карьера в сборной России завершена»

2 марта 2023, 16:31
2

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что Валерий Карпин не вызовет Артема Дзюбу в сборную России.

«Тот, кто верит в приглашение Дзюбы в национальную команду, живет в другом измерении. Артему уже 34 года, а сборная не играет официальные игры.

На кой хрен он сдался Карпину? Там сейчас строится команда на перспективу, чтобы быть конкурентоспособными, когда нас вернут на международную арену. Дзюба никак не вписывается в эту схему.

Рекорд Кержакова? Сейчас можно смело говорить, что Дзюба не обгонит Кержакова по голам за сборную России. Его карьера в национальной команде завершена.

Артем не принесет ей никакой пользы, а вызывать его ради того, чтобы он забил гол и обогнал Кержакова, глупо. Надо было раньше забивать», — сказал Кавазашвили.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

Источник: «РБ Спорт»
Комментарии (2)
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ArReal
1677767397
На хрен ты нам сдался- твою чушь читать каждый день и ахинею слушать мо Матч Тв в программе есть тема!НАШЛИ ЭКСПЕРТА
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alex1951
1677768227
Но Карпуша может Дзю сделать протекцию с гражданством Эстонии... И тогдааааа.....Дзю игрок сб Эстоний выведет её к новым высотам...Эстония станет лидером Мирового футбола)))))))))
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