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    Какой вы футболист?

    Кавазашвили: «На кой хрен Дзюба сдался Карпину? Его карьера в сборной России завершена»

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что Валерий Карпин не вызовет Артема Дзюбу в сборную России.

    «Тот, кто верит в приглашение Дзюбы в национальную команду, живет в другом измерении. Артему уже 34 года, а сборная не играет официальные игры.

    На кой хрен он сдался Карпину? Там сейчас строится команда на перспективу, чтобы быть конкурентоспособными, когда нас вернут на международную арену. Дзюба никак не вписывается в эту схему.

    Рекорд Кержакова? Сейчас можно смело говорить, что Дзюба не обгонит Кержакова по голам за сборную России. Его карьера в национальной команде завершена.

    Артем не принесет ей никакой пользы, а вызывать его ради того, чтобы он забил гол и обогнал Кержакова, глупо. Надо было раньше забивать», — сказал Кавазашвили.

    Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

    Источник: «РБ Спорт»

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    02.03.2023 16:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11528

      alex1951 2 марта, 17:43

      Но Карпуша может Дзю сделать протекцию с гражданством Эстонии...
      И тогдааааа.....Дзю игрок сб Эстоний выведет её к новым высотам...Эстония станет лидером Мирового футбола)))))))))

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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh > alex1951 2 марта, 20:20

      О чем ты гражданин Эстонии, потеющий за Россию ?

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      Рейтинг: +11528

      alex1951 > dauzhhhhh 2 марта, 20:43

      А ты читать умеешь? По моему там все ясно написано,гражданин России,не потеющий за Россию)))))

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 2 марта, 17:29

      На хрен ты нам сдался- твою чушь читать каждый день и ахинею слушать мо Матч Тв в программе есть тема!НАШЛИ ЭКСПЕРТА

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