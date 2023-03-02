Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    В «Локомотиве» объяснили, почему клуб упустил Хвичу в 2019 году

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, почем клуб не подписал полноценный контракт с Хвичей Кварацхелией в 2019 году.

    — Говоря о молодежи, почему несколько лет назад так и не был подписан Хвича Кварацхелия?

    — Он находился в «Локомотиве» в аренде, и клуб работал над тем, чтобы подписать контракт с Хвичей как с полноценным футболистом клуба.

    На тот момент даже совет директоров одобрил условия заключения этого контракта, но, по информации на тот момент генерального директора Василия Александровича Кикнадзе, агент Кварацхелии повел себя неправильно, и игрок оказался не в «Локомотиве», а в «Рубине».

    Кто прав, а кто виноват в той ситуации — сейчас разобраться сложно. Условия были абсолютно рыночные.

    — Юрий Павлович Семин, наверное, настаивал на его подписании?

    — Юрий Павлович, безусловно, великолепный специалист. Он сразу же разглядел в Хвиче талант большого в будущем игрока и хотел, чтобы Кварацхелия продолжил карьеру в «Локомотиве».

    Кто победит в Эль Класико? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч «Реала» с «Барсой»

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.03.2023 14:01
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11