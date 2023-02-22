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    «Мы расстроились, и наша игра расклеилась». Хендерсон – о поражении «Ливерпуля» от «Реала»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон высказался после поражения от «Реала» (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Мы все же хорошо провели первый тайм. Мы были на высоте и создали несколько хороших моментов. Был хороший шанс при счете 2:0, но мяч вынесли почти с линии. Если бы там был гол, это стало бы важным моментом. Второй гол в наши ворота, понятое дело, был следствием ошибки. Третий гол нас расстроил, и именно тогда наша игра расклеилась», – цитирует Хендерсона УЕФА со ссылкой на BT Sport.

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    Источник: УЕФА

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    22.02.2023 07:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 22 февраля, 10:28

      Расстроились? Да просто Реал на голову сильнее нынешнего Ливерпуля! Потому и выиграл.

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