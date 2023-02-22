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  • «Мы расстроились, и наша игра расклеилась». Хендерсон – о поражении «Ливерпуля» от «Реала»

«Мы расстроились, и наша игра расклеилась». Хендерсон – о поражении «Ливерпуля» от «Реала»

22 февраля 2023, 07:53

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон высказался после поражения от «Реала» (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы все же хорошо провели первый тайм. Мы были на высоте и создали несколько хороших моментов. Был хороший шанс при счете 2:0, но мяч вынесли почти с линии. Если бы там был гол, это стало бы важным моментом. Второй гол в наши ворота, понятое дело, был следствием ошибки. Третий гол нас расстроил, и именно тогда наша игра расклеилась», – цитирует Хендерсона УЕФА со ссылкой на BT Sport.

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Источник: УЕФА
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Реал Ливерпуль Хендерсон Джордан
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