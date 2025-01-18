18.01.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Англия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Брентфорд
Брентфорд
3-1-1-3-2
1
Флеккен
22
Коллинс
4
ван ден Берг
2
Расмуссен
27
Янельт
23
Нергор
24
Дамсгор
6
Ярмолюк
19
Мбемо
23
Льюис-Поттер
9
Висса
4-2-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
33
Цимикас
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
8
Собослаи
14
Диас
18
Гакпо
24
Дамсгор
8
Йенсен
8
Йенсен
24
Дамсгор
27
Янельт
7
Шаде
7
Шаде
27
Янельт
33
Цимикас
3
Робертсон
3
Робертсон
33
Цимикас
10
Мак Аллистер
21
Джонс
21
Джонс
10
Мак Аллистер
8
Собослаи
10
Эллиот
10
Эллиот
8
Собослаи
18
Гакпо
14
Кьеза
14
Кьеза
18
Гакпо
14
Диас
29
Нуньес
29
Нуньес
14
Диас
Остались в запасе
Брентфорд
Ливерпуль
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Томас Франк
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Брентфорд - Ливерпуль
2
3
Всего ударов по воротам
11
37
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
15
Нарушения
6
14
Офсайды
6
0
Количество передач
315
484
Сейвы
6
7
Точность передач %
79
87
Удары мимо ворот
4
14
Блокированные удары
1
15
Удары из пределов штрафной
9
28
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
0.77
3.46
Смотреть прямую трансляцию матча «Брентфорд» против «Ливерпуля», 22-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Бетсити».
Источник: «Бомбардир»