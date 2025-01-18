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  • «Брентфорд» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2025

«Брентфорд» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2025

18 января 2025, 16:50
Брентфорд
18.01.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Ливерпуль
90+1' Д. Нуньес 90+3' Д. Нуньес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
(К) ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
25
Парис Магома
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Флеккен
22
Коллинс
4
ван ден Берг
2
Расмуссен
27
Янельт
23
Нергор
24
Дамсгор
6
Ярмолюк
19
Мбемо
23
Льюис-Поттер
9
Висса
4-2-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
33
Цимикас
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
8
Собослаи
14
Диас
18
Гакпо
24
Дамсгор
8
Йенсен
8
Йенсен
24
Дамсгор
27
Янельт
7
Шаде
7
Шаде
27
Янельт
33
Цимикас
3
Робертсон
3
Робертсон
33
Цимикас
10
Мак Аллистер
21
Джонс
21
Джонс
10
Мак Аллистер
8
Собослаи
10
Эллиот
10
Эллиот
8
Собослаи
18
Гакпо
14
Кьеза
14
Кьеза
18
Гакпо
14
Диас
29
Нуньес
29
Нуньес
14
Диас
Остались в запасе
Брентфорд
Ливерпуль
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Томас Франк
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Брентфорд - Ливерпуль
2
3
Всего ударов по воротам
11
37
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
15
Нарушения
6
14
Офсайды
6
0
Количество передач
315
484
Сейвы
6
7
Точность передач %
79
87
Удары мимо ворот
4
14
Блокированные удары
1
15
Удары из пределов штрафной
9
28
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
0.77
3.46

Смотреть прямую трансляцию матча «Брентфорд» против «Ливерпуля», 22-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» – «Ливерпуль»

«Брентфорд» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Брентфорд
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