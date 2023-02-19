Знакомый Роналду рассказал, как изменилось поведение Криштиану после смерти сына

Человек из окружения форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, что изменилось в поведении игрока после прошлогодней смерти новорожденного сына.

«Роналду перестал себя сдерживать. Если его раздражал главный тренер, Криштиану его посылал. То же самое было и в общении с агентом Жорже Мендешем.

Роналду был подавлен утратой. С того момента что-то сломалось», – сказал источник.

Португалец в ноябре разорвал контракт с «Манчестер Юнайтед».

В декабре игрок подписал контракт с «Аль-Насром».

В Саудовской Аравии Роналду уже успел оформить покер, а также оформить ассистентский дубль.

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