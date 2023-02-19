Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Знакомый Роналду рассказал, как изменилось поведение Криштиану после смерти сына

    Человек из окружения форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, что изменилось в поведении игрока после прошлогодней смерти новорожденного сына.

    «Роналду перестал себя сдерживать. Если его раздражал главный тренер, Криштиану его посылал. То же самое было и в общении с агентом Жорже Мендешем.

    Роналду был подавлен утратой. С того момента что-то сломалось», – сказал источник.

    • Португалец в ноябре разорвал контракт с «Манчестер Юнайтед».
    • В декабре игрок подписал контракт с «Аль-Насром».
    • В Саудовской Аравии Роналду уже успел оформить покер, а также оформить ассистентский дубль.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Осимхен превзошел достижение Месси и Роналду 1
    Осимхен уступает только двум игрокам по среднему времени на гол в Серии A
    Роналду отреагировал на победу над «Аль-Таавуном». У португальца два ассиста в матче
    Источник: GFFN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11