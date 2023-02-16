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    Федерация футбола Испании готова сотрудничать со следствием по делу о выплатах «Барсы» чиновнику судейского комитета

    Федерация футбола Испании опубликовала официальное заявление в связи с судейским скандалом вокруг «Барселоны».

    • Ранее сообщалось, что каталонцы с 2016 по 2018 год заплатили 1,4 млн евро компании вице-президента испанского судейского комитета Энрикеса Негрейры.
    • Официальная позиция «Барсы» – это оплата за консультационные услуги.
    • Команде грозит снятие очков или исключение из Примеры.

    «Учитывая информацию, появившуюся вчера, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) считает необходимым сообщить медиа и широкой общественности о следующем:

    1. После выборов на пост президента RFEF в конце мая 2018 года, с приходом нынешнего руководства, руководство технического судейского комитета было обновлено. Предыдущие руководители были уволены, г-н Хосе Мария Энрикес Негрейра – в их числе;

    2. RFEF требует, чтобы в дополнение к декларации об отсутствии конфликта интересов все сотрудники и члены различных органов предоставляли расширенную декларацию о доходах. В ней они обязаны подробно указывать все свои доходы вне зависимости от того, сколько получают в RFEF. Это дает возможность оценить, на самом ли деле отсутствует конфликт интересов. Все сотрудники подавали и подписывали эти документы;

    3. Вчера антикоррупционный департамент запросил информацию о лицах, руководивших техническим судейским комитетом, а также о «Барселоне»;

    4. Вчера RFEF дала согласие на участие в возможных судебных процедурах, которые будут проводиться по этому вопросу;

    5. Как только появится необходимая информация, RFEF примет соответствующие меры в рамках закона, который должен преобладать во всех подобных ситуациях», – сказано в заявлении RFEF.

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    Источник: Sports.ru

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