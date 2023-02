Тест: угадайте футболиста по скандалу

Футбол – очень публичное явление, что часто приводит к возникновению громких скандалов. Некоторые футболисты постоянно и тщательно выстраивают имидж на поле и вне его. Другие – не особо следят за этим и попадают в довольно громкие разборки. Наш новый тест – об игроках и скандалах, в которые они попали. Попробуйте угадать футболиста по громкой истории.

Фото: ZUMAPRESS, chromorange, imago-images.de, Godong, The Photo Access, imago sportfotodienst, Russian Look, Keystone Press Agency/Global Look Press, «Кинопоиск»

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!