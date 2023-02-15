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В «Динамо» назвали самого перспективного форварда РПЛ

15 февраля 2023, 08:40
1

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин считает своего нападающего Константина Тюкавина самым перспективным в лиге.

«Как клуб смотрит на то, что Алексей Сафонов часто выражает недовольство в СМИ по поводу небольшого количества игрового времени Тюкавина? Мне кажется, что агент Кости часто общается на эту тему, потому что его об этом часто спрашивают сами журналисты.

Что касается игрового времени Тюкавина, если посмотреть на его статистику, то Костя выходил практически во всех матчах как РПЛ, так и Кубка. Не всегда в стартовом составе, но, тем не менее, мы считаем, что Тюкавин – будущее «Динамо». Костя, на мой взгляд, – самый перспективный нападающий в РПЛ. Уверен, что Тюкавин своим талантом и трудом в ближайшее время получит то, что заслуживает», – сказал Гафин.

  • 20-летний игрок стоит 7 миллионов евро.
  • В сезоне РПЛ у Тюкавина 16 матчей, 5 голов, ассист.
  • Уроженец Котласа – воспитанник «Динамо».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (1)
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zigbert
1676469228
Будущее покажет насколько обоснованы слова Гафина.
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