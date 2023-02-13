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  • В «Динамо» рассказали, продолжает ли клуб переговоры с «Челси» по Захаряну

В «Динамо» рассказали, продолжает ли клуб переговоры с «Челси» по Захаряну

13 февраля 2023, 20:33
3

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал ситуацию с несостоявшемся переходом Арсена Захаряна в «Челси».

— Одна из причин, почему летом не состоялся переход Захаряна в «Челси» — невозможность перевода денег за трансфер. Но при этом свежий кейс — «Зенит» спокойно продал Ловрена в «Лион». В чем разница?

— Не знаю, каким образом была структурирована сделка между «Лионом» и «Зенитом», но в случае с «Челси» инициатива клуба-покупателя должна присутствовать.

Могу предположить, что «Челси» не нашел возможности для осуществления транзакции. О причинах вам надо спрашивать «Челси».

— А где сделка сейчас находится?

«Челси» не контактирует с нами по переходу Захаряна.

  • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
  • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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Источник: Sport24
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Челси Динамо Захарян Арсен
Комментарии (3)
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АКС-74У
1676314701
«Челси» не контактирует и, скорее всего, не контактировал серьезно, это всё игры агентов.
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alefreddy
1676360037
это пиар акция агента и не более
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zigbert
1676365287
Ясно что между клубами разговоры не ведутся и все слухи идут из различных источников.
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