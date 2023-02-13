В «Динамо» рассказали, продолжает ли клуб переговоры с «Челси» по Захаряну

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал ситуацию с несостоявшемся переходом Арсена Захаряна в «Челси».

— Одна из причин, почему летом не состоялся переход Захаряна в «Челси» — невозможность перевода денег за трансфер. Но при этом свежий кейс — «Зенит» спокойно продал Ловрена в «Лион». В чем разница?

— Не знаю, каким образом была структурирована сделка между «Лионом» и «Зенитом», но в случае с «Челси» инициатива клуба-покупателя должна присутствовать.

Могу предположить, что «Челси» не нашел возможности для осуществления транзакции. О причинах вам надо спрашивать «Челси».

— А где сделка сейчас находится?

— «Челси» не контактирует с нами по переходу Захаряна.

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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