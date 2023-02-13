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    В «Динамо» рассказали, продолжает ли клуб переговоры с «Челси» по Захаряну

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал ситуацию с несостоявшемся переходом Арсена Захаряна в «Челси».

    — Одна из причин, почему летом не состоялся переход Захаряна в «Челси» — невозможность перевода денег за трансфер. Но при этом свежий кейс — «Зенит» спокойно продал Ловрена в «Лион». В чем разница?

    — Не знаю, каким образом была структурирована сделка между «Лионом» и «Зенитом», но в случае с «Челси» инициатива клуба-покупателя должна присутствовать.

    Могу предположить, что «Челси» не нашел возможности для осуществления транзакции. О причинах вам надо спрашивать «Челси».

    — А где сделка сейчас находится?

    «Челси» не контактирует с нами по переходу Захаряна.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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