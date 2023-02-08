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Месси сыграет в матче с «Марселем» не под своим номером

8 февраля 2023, 22:45

«ПСЖ» опубликовал состав на матч 1/8 финала Кубка Франции против «Марселя». Лионель Месси сыграет под десятым номером.

В «ПСЖ» за аргентинцем закреплен 30-й номер, но правила Кубка Франции требуют, чтобы в стартовых составах были номера от 1 до 11.

  • Матч в Марселе начнется в 23:10 по Москве.
  • Месси в Париже с 2021 года.
  • Игрок 2-й раз выйдет на поле за «ПСЖ» не под 30-м номером.

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Источник: твиттер «ПСЖ»
Франция. Кубок Франция. Лига 1 ПСЖ Марсель Месси Лионель
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