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    Турецкий тренер погиб в результате землетрясения

    Турецкий клуб «Искендерунспор» сообщил в социальной сети, что его тренер Ибрагим Халил Олмез ушел из жизни. Он был под завалами во время землетрясения.

    Олмеза обнаружили спасатели, доставили его в больницу, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

    • У землетрясения в Турции была магнитуда 7,8 балла.
    • Жертвами стали порядка 7 тысяч человек, еще 30 тысяч ранены.
    • Чемпионат Турции приостановлен.

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    Источник: «Бомбардир»

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