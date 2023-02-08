Турецкий тренер погиб в результате землетрясения

Турецкий клуб «Искендерунспор» сообщил в социальной сети, что его тренер Ибрагим Халил Олмез ушел из жизни. Он был под завалами во время землетрясения.

Олмеза обнаружили спасатели, доставили его в больницу, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

У землетрясения в Турции была магнитуда 7,8 балла.

Жертвами стали порядка 7 тысяч человек, еще 30 тысяч ранены.

Чемпионат Турции приостановлен.

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