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    В ООН выступили против отстранения российских спортсменов

    На полях Организации объединенных наций (ООН) прозвучала точка зрения, что отстранение российских спортсменов – неверное решение.

    «Это прямая дискриминация по национальному признаку», – сказала специальный докладчик ООН в области культурных прав Александра Ксантаки.

    • Ранее МОК допустил возвращение российских спортсменов под нейтральным флагом.
    • Без флага России сейчас выступают на международных турнирах теннисисты.
    • Олимпиада-2024 состоится летом в Париже.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с фрибетом в 2000 рублей!

    Источник: телеграм-канал «Ложа прессы»

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