В ООН выступили против отстранения российских спортсменов

На полях Организации объединенных наций (ООН) прозвучала точка зрения, что отстранение российских спортсменов – неверное решение.
«Это прямая дискриминация по национальному признаку», – сказала специальный докладчик ООН в области культурных прав Александра Ксантаки.
- Ранее МОК допустил возвращение российских спортсменов под нейтральным флагом.
- Без флага России сейчас выступают на международных турнирах теннисисты.
- Олимпиада-2024 состоится летом в Париже.
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Источник: телеграм-канал «Ложа прессы»