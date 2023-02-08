В ООН выступили против отстранения российских спортсменов

На полях Организации объединенных наций (ООН) прозвучала точка зрения, что отстранение российских спортсменов – неверное решение.

«Это прямая дискриминация по национальному признаку», – сказала специальный докладчик ООН в области культурных прав Александра Ксантаки.

Ранее МОК допустил возвращение российских спортсменов под нейтральным флагом.

Без флага России сейчас выступают на международных турнирах теннисисты.

Олимпиада-2024 состоится летом в Париже.

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