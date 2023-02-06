14 волейболисток, минимум 30 борцов и несколько футболистов попали под завалы в Турции

На юго-востоке Турции утром 6 февраля произошло сильное землетрясение магнитудой до 7,8 баллов.
По информации Fanatik, в провинции Малатья под завалы попали 14 игроков женской волейбольной команды «Хатай». Их местонахождение неизвестно.
Под завалами в городе Кахраманмараш оказались минимум 30 борцов из местного клуба, некоторые из них погибли.
Также сообщалось, что под завалы попали вратарь «Йени Малатьяспор» Эйюп Тюркаслан и экс-игрок «Челси» Кристиан Атсу.
- Все спортивные соревнования в Турции приостановлены.
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В Турции произошло самое большое землетрясение почти за 100 лет. Возможно, в нем пострадал бывший футболист «Челси»
Источник: Fanatik