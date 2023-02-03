Волейболист Спиридонов назвал поляков нелюдями: «Для меня их просто не существует»

Бывший волейболист сборной России Алексей Спиридонов отреагировал на желание Польши не допустить участия России на Олимпиаде.
«Для меня этой нации не существует. Для меня это нелюди», – сказал Спиридонов.
- Также Польша и страны Балтии поблагодарили все международные спортивные организации, которые согласились отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.
- Ближайшая Олимпиада-2024 состоится в Париже.
- Спиридонов – болельщик «Спартака».
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: «Спорт-Экспресс»