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    Волейболист Спиридонов назвал поляков нелюдями: «Для меня их просто не существует»

    Бывший волейболист сборной России Алексей Спиридонов отреагировал на желание Польши не допустить участия России на Олимпиаде.

    «Для меня этой нации не существует. Для меня это нелюди», – сказал Спиридонов.

    • Также Польша и страны Балтии поблагодарили все международные спортивные организации, которые согласились отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.
    • Ближайшая Олимпиада-2024 состоится в Париже.
    • Спиридонов – болельщик «Спартака».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +891

      Suvorov51 2 часа назад

      А вот за это мой дорогой друг, большущие спасибо, и ты в этом не одинок, это просто мрази, гиены и гейропы и это не я сказал

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      Рейтинг: +824

      dragoon000320 > Suvorov51 1 час назад

      а вы тогда кто? русский фашист?)

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