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    Экс-селекционер «Монако» назвал главную проблему Головина

    Экс-глава селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев высказался о полузащитнике сборной России Александре Головине.

    В истории нашего футбола самый дорогой — Александр Головин. В 2018-м он обошелся «Монако» в 30 миллионов евро. Сегодня в России есть футболисты, которые стоят больше?

    — Ну что вы! Думаю, трансферный рекорд Головина будет перебит еще не скоро.

    — Головин в «Монако» уже пятый год. Как считаете, прогрессирует?

    — Александр — суперталантливый футболист. К сожалению, ему не хватает времени вкладывать в себя индивидуально. Видимо, другие приоритеты. Он должен тщательнее заботиться о своем теле, в первую очередь во избежание травм. В плане мотивации тоже есть над чем работать.

    • 26-летний россиянин стоит 22 миллиона евро.
    • В сезоне Лиги 1 у Головина 19 матчей, 4 гола, 5 ассистов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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